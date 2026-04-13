Una mujer falleció en la tarde de este lunes luego de caer desde el paredón del dique de Ullum, en un hecho que generó conmoción y un importante despliegue policial en el lugar.

La noticia del deceso fue confirmada por fuentes policiales a este diario. Las primeras versiones indican que la mujer habría tomado una decisión drástica, aunque las circunstancias del hecho son materia de investigación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2043795551024455710&partner=&hide_thread=false Investigan la muerte de una mujer en el paredón del dique de Ullum



Fuente: Los Cazadores de Noticias pic.twitter.com/HWSkexZ8ay — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 13, 2026 En la zona trabajó personal de la Comisaría 30°, que montó un operativo para resguardar el área y realizar las primeras pericias. Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima. Intervino la UFI Delitos Especiales.

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