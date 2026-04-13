lunes 13 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Investigan la muerte de una mujer en el paredón del dique de Ullum

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes y es investigado por la Policía; en el lugar trabajó personal de la Comisaría 30° con un operativo en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una mujer falleció en la tarde de este lunes luego de caer desde el paredón del dique de Ullum, en un hecho que generó conmoción y un importante despliegue policial en el lugar.

Lee además
quien era la mujer que murio tras ser atropellada por un colectivo en avenida libertador
Deceso

Quién era la mujer que murió tras ser atropellada por un colectivo en Avenida Libertador
detuvieron a una mujer por estafa y que decia ser abogada
La Plata

Detuvieron a una mujer por estafa y que decía ser abogada

La noticia del deceso fue confirmada por fuentes policiales a este diario. Las primeras versiones indican que la mujer habría tomado una decisión drástica, aunque las circunstancias del hecho son materia de investigación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2043795551024455710&partner=&hide_thread=false

En la zona trabajó personal de la Comisaría 30°, que montó un operativo para resguardar el área y realizar las primeras pericias. Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima. Intervino la UFI Delitos Especiales.

Temas
Seguí leyendo

Otra vez el cuento de la transferencia equivocada: estafaron en $4.300.000 a una mujer de Valle Fértil

Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo en el centro sanjuanino

Una mujer bajó del colectivo en el Valle Grande y dos motochorros la asaltaron a punta de pistola

Identificaron a la mujer que perdió la vida en un choque en Rivadavia

El estado de la mujer atropellada en el centro es muy grave

Dieron a conocer la identidad de la mujer que murió en el trágico accidente de Ruta 40

Golpe en una mueblería de Santa Lucía: robaron artículos del hogar y hasta mercadería

Una familia perdió todo tras un presunto desperfecto eléctrico en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
este es el comisario retirado que esta en la mira por golpear a su pareja en caucete
Violencia de género

Este es el comisario retirado que está en la mira por golpear a su pareja en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda video
Historias

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Detuvieron a un comisario mayor retirado de la Policía de San Juan por la feroz golpiza contra su pareja en Caucete

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan
Redes sociales

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan

Este es el comisario retirado que está en la mira por golpear a su pareja en Caucete
Violencia de género

Este es el comisario retirado que está en la mira por golpear a su pareja en Caucete

Investigan la muerte de una mujer en el paredón del dique de Ullum
Deceso

Investigan la muerte de una mujer en el paredón del dique de Ullum

Te Puede Interesar

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima
Cambio

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín vs Atlanta EN VIVO: el minuto a minuto de un partido que promete acción
Primera Nacional

San Martín vs Atlanta EN VIVO: el minuto a minuto de un partido que promete acción

UPCN va por el golpe ante Ciudad y buscará ser campeón esta noche
Liga de Vóleibol Argentina

UPCN va por el golpe ante Ciudad y buscará ser campeón esta noche

Imagen ilustrativa
Escruche

Golpe en una mueblería de Santa Lucía: robaron artículos del hogar y hasta mercadería

Escándalo por las motos en Valle Fértil: suspendieron el sorteo y ahora prometen hacerlo online
Comunicado oficial

Escándalo por las motos en Valle Fértil: suspendieron el sorteo y ahora prometen hacerlo online