Investigan la muerte de una mujer en el paredón del dique de Ullum

Una mujer falleció en la tarde de este lunes luego de caer desde el paredón del dique de Ullum, en un hecho que generó conmoción y un importante despliegue policial en el lugar.
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El hecho ocurrió en la tarde de este lunes y es investigado por la Policía; en el lugar trabajó personal de la Comisaría 30° con un operativo en la zona.
Una mujer falleció en la tarde de este lunes luego de caer desde el paredón del dique de Ullum, en un hecho que generó conmoción y un importante despliegue policial en el lugar.
La noticia del deceso fue confirmada por fuentes policiales a este diario. Las primeras versiones indican que la mujer habría tomado una decisión drástica, aunque las circunstancias del hecho son materia de investigación.
En la zona trabajó personal de la Comisaría 30°, que montó un operativo para resguardar el área y realizar las primeras pericias. Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima. Intervino la UFI Delitos Especiales.