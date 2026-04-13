Una familia perdió todo tras un presunto desperfecto eléctrico en Chimbas

Una familia de Chimbas sufrió importantes pérdidas materiales luego de que un incendio afectara su casa ubicada en el barrio Conjunto 9, manzana F, casa 11. El hecho se registró alrededor de las 14 horas del domingo.

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De acuerdo a la inspección realizada por Bomberos en el lugar, el fuego se habría originado por una falla eléctrica, posiblemente relacionada con un aire acondicionado de ventana. Sin embargo, los damnificados aseguraron que el equipo no estaba enchufado ni en uso al momento del siniestro.

Al producirse el incendio no había personas dentro de la casa, lo que evitó consecuencias mayores. En el domicilio viven tres menores de 2, 4 y 9 años junto a su familia, quienes tras el hecho quedaron con lo indispensable.

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El inmueble pertenece a un hombre de 65 años, suegro de la mujer afectada. En el fondo del terreno existe un departamento donde residen otras dos personas, sector que no fue alcanzado por las llamas.

El fuego provocó pérdidas totales en gran parte de la vivienda. Se registraron daños en muebles, electrodomésticos y en la cocina comedor. Además, la familia perdió mercadería y elementos de trabajo vinculados a su emprendimiento gastronómico, incluyendo alimentos almacenados en heladera y freezer, así como mesas y sillas.

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Quienes deseen colaborar pueden acercarse al domicilio afectado o al puesto de comidas que la familia posee en las inmediaciones de Ruta 40 y calle Oro, en Chimbas, donde buscan recomponer su actividad tras el incendio.