lunes 13 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Incendio

Una familia perdió todo tras un presunto desperfecto eléctrico en Chimbas

Ocurrió este lunes por la tarde en el barrio Conjunto 9. No había personas en la vivienda al momento del siniestro. Bomberos atribuyen el origen a una falla eléctrica, aunque los damnificados lo ponen en duda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una familia de Chimbas sufrió importantes pérdidas materiales luego de que un incendio afectara su casa ubicada en el barrio Conjunto 9, manzana F, casa 11. El hecho se registró alrededor de las 14 horas del domingo.

Lee además
la familia de emir barboza agradecio a la fiscalia e hizo un pedido a la jueza moya: que se ponga la mano en el corazon
Repercusiones

La familia de Emir Barboza agradeció a la fiscalía e hizo un pedido a la jueza Moya: "Que se ponga la mano en el corazón"
no es un perro: hablo la familia de emir barboza, tras la liberacion de cuatro acusados por el crimen en el valle grande
Exclusivo

"No es un perro": habló la familia de Emir Barboza, tras la liberación de cuatro acusados por el crimen en el Valle Grande

De acuerdo a la inspección realizada por Bomberos en el lugar, el fuego se habría originado por una falla eléctrica, posiblemente relacionada con un aire acondicionado de ventana. Sin embargo, los damnificados aseguraron que el equipo no estaba enchufado ni en uso al momento del siniestro.

Al producirse el incendio no había personas dentro de la casa, lo que evitó consecuencias mayores. En el domicilio viven tres menores de 2, 4 y 9 años junto a su familia, quienes tras el hecho quedaron con lo indispensable.

image
image

El inmueble pertenece a un hombre de 65 años, suegro de la mujer afectada. En el fondo del terreno existe un departamento donde residen otras dos personas, sector que no fue alcanzado por las llamas.

El fuego provocó pérdidas totales en gran parte de la vivienda. Se registraron daños en muebles, electrodomésticos y en la cocina comedor. Además, la familia perdió mercadería y elementos de trabajo vinculados a su emprendimiento gastronómico, incluyendo alimentos almacenados en heladera y freezer, así como mesas y sillas.

image

Quienes deseen colaborar pueden acercarse al domicilio afectado o al puesto de comidas que la familia posee en las inmediaciones de Ruta 40 y calle Oro, en Chimbas, donde buscan recomponer su actividad tras el incendio.

Temas
Seguí leyendo

El perrito abandonado en Calingasta tiene nueva familia y nombre: "Hoy Topo ya no corre detrás de un auto"

Una mujer murió tras caer del paredón del dique de Ullum

Detuvieron a un hombre con 260 gramos de marihuana en plena Plaza 25 de Mayo

¿Macumba en Jáchal? Denunciaron la aparición de más de 100 fotos con cruces y un cura salió a hablar del caso

Zafó de la cárcel uno de los ladrones que intentó robar cables en el velódromo de Pocito

Quiénes son el agresor y el herido de la grave pelea de hermanos en Rawson

Caso Branka Motors: la jueza homologó y los responsables deberán pagar 5 cuotas de $104.800.000 a los damnificados

Caso Emir Barboza: la fiscalía impugnará la resolución de la jueza Moya e insistirá con la preventiva para los 7 imputados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Exclusivo

Detuvieron a un comisario mayor retirado de la Policía de San Juan por la feroz golpiza contra su pareja en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda video
Historias

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda

Sorpresa gigante en Rawson: fueron a sacar un antiguo eucalipto y se toparon con un detalle inesperado video
Videonota

Sorpresa "gigante" en Rawson: fueron a sacar un antiguo eucalipto y se toparon con un detalle inesperado

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Detuvieron a un comisario mayor retirado de la Policía de San Juan por la feroz golpiza contra su pareja en Caucete

Detuvieron al empresario sanjuanino Daher: cheques rebotados por $23.000.000 y una camioneta que nunca entregó
Otra vez

Detuvieron al empresario sanjuanino Daher: cheques rebotados por $23.000.000 y una camioneta que nunca entregó

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan
Redes sociales

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan

Te Puede Interesar

La familia de Emir Barboza agradeció a la fiscalía e hizo un pedido a la jueza Moya: Que se ponga la mano en el corazón
Repercusiones

La familia de Emir Barboza agradeció a la fiscalía e hizo un pedido a la jueza Moya: "Que se ponga la mano en el corazón"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sistema de riego en una finca sanjuanina: el RIMI y la baja del IVA a la energía apuntan a reducir costos e impulsar inversiones en el agro local.
Este lunes

San Juan, expectante por el RIMI: reglamentaron el régimen nacional que apunta a inversiones cruciales

Imagen ilustativa.
Panorama desolador

Bomberos Voluntarios de Caucete debe pagar casi $3.000.000 para evitar un corte de luz: apuntaron contra la anterior gestión por "descalabro administrativo"

Zafó de la cárcel uno de los ladrones que intentó robar cables en el velódromo de Pocito
Flagrancia

Zafó de la cárcel uno de los ladrones que intentó robar cables en el velódromo de Pocito

Te entregué mi vida: el sentido mensaje de despedida de Mauricio Fernández, el ex DT de la Reserva
San Martín

"Te entregué mi vida": el sentido mensaje de despedida de Mauricio Fernández, el ex DT de la Reserva