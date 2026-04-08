Una mujer bajó del colectivo en el Valle Grande y dos motochorros la asaltaron a punta de pistola

Una mujer fue víctima de un violento robo en Rawson, cuando delincuentes la interceptaron apenas bajó del colectivo en el barrio Valle Grande. Los ladrones le apuntaron con un arma de fuego y le quitaron la cartera con 280.000 pesos, en un hecho que se resolvió en pocos segundos y con extrema violencia.

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El episodio sucedió el lunes alrededor de las 21:00 en calle Agustín Gómez, en el ingreso al barrio Valle Grande. La víctima, de apellido Barrera , de 66 años, descendía de un colectivo de la línea 211 cuando fue sorprendida por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, de acuerdo a la denuncia. Según fuentes del caso, uno de ellos extrajo un arma tipo pistola y la apuntó directamente a la cabeza para obligarla a entregar sus pertenencias.

En cuestión de segundos, los asaltantes le arrebataron la cartera, que contenía unos 280 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y su DNI, aseguraron fuentes policiales. Sin darle tiempo a reaccionar, los delincuentes escaparon rápidamente del lugar, dejando a la mujer en estado de shock tras el traumático momento vivido.

Horas después, la damnificada radicó la denuncia en la Comisaría 35ª, desde donde se dio intervención a la UFI Delitos Contra la Propiedad. La investigación se encuentra en curso y los pesquisas intentan identificar a los autores a partir de testimonios y eventuales registros de cámaras de seguridad de la zona.