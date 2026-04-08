Jueves agradable en San Juan: el otoño se hace sentir con temperaturas templadas

El pronóstico del tiempo para este jueves en San Juan anticipa una jornada otoñal con condiciones estables y temperaturas agradables a lo largo del día. Según los datos meteorológicos, se espera una mañana fresca que irá dando paso a una tarde templada, ideal para actividades al aire libre.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 10 grados, por lo que el inicio del día requerirá abrigo, especialmente en las primeras horas. Con el correr de la jornada, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima cercana a los 24 grados, en un contexto de cielo mayormente despejado y sin probabilidades de precipitaciones.

El viento será leve, predominando desde el sector sur, lo que contribuirá a mantener la sensación térmica agradable durante la tarde. Hacia la noche, se espera un descenso progresivo de la temperatura, en línea con las características típicas de la temporada otoñal en la provincia.

De esta manera, el jueves se perfila como un día estable y sin sobresaltos en materia climática, en medio de una semana que transcurre con condiciones similares en gran parte del territorio sanjuanino.