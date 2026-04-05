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Investigación

Intensifican la búsqueda del fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo: tres detenidos, y rastrillajes por tierra y aire

Este domingo se desplegó un nuevo operativo en Santa Rosa y La Chimbera para dar con el paradero de Oscar Alberto Quiroga, con más de 100 efectivos, drones y unidades especializadas. Ya se recorrieron más de 100 km² y la causa avanza con allanamientos y personas detenidas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
25-DE-MAYO

La búsqueda de Oscar Alberto Quiroga, el fotógrafo de 34 años desaparecido en 25 de Mayo, sumó este domingo un nuevo capítulo con un amplio operativo de rastrillaje en las zonas de Santa Rosa y La Chimbera, donde trabajan más de 100 efectivos policiales y equipos especializados.

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El despliegue está coordinado por el Ministerio Público Fiscal, bajo la conducción del fiscal Ignacio Achem, junto a la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Policía de San Juan, encabezadas por Enrique Delgado y el jefe de Policía, Néstor Álvarez.

En el procedimiento intervienen unidades como GERAS, D8, COE, Búsqueda y Rescate D5, D3, Brigadas, Policía Montada y Motorizada, Canes, Policía Rural, Bomberos, además de personal de la Comisaría 32 de Las Casuarinas y la Unidad Operativa de La Chimbera.

El rastrillaje se realiza mediante un sistema de cuadrículas, con recorridos por tierra y apoyo aéreo a través de seis drones, lo que permite ampliar el alcance en zonas de difícil acceso. Hasta el momento, la investigación ya abarca más de 100 kilómetros cuadrados recorridos, además de allanamientos en distintos domicilios, el secuestro de material probatorio y la detención de tres personas.

El caso mantiene en vilo a la comunidad desde la desaparición de Quiroga, quien fue visto por última vez el sábado de la semana pasada tras asistir a un evento social en La Chimbera por motivos laborales. Su familia radicó la denuncia al no tener noticias suyas, lo que activó el protocolo del programa San Juan Te Busca.

El viernes, la búsqueda ya había tenido un fuerte despliegue en la zona de Las Casuarinas, con la participación de más de 150 personas en un operativo que cubrió un radio de aproximadamente 20 kilómetros. En ese marco, se realizaron allanamientos en La Chimbera donde fueron detenidos dos hermanos de apellido Luján.

Durante ese procedimiento, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares que estaban enterrados en el fondo de la vivienda, los cuales serán sometidos a peritajes. Además, se incautaron sustancias compatibles con marihuana y cocaína, lo que amplió las líneas de investigación, aunque aún no se confirmó el vínculo directo con el paradero del fotógrafo.

En paralelo, la angustia crece entre los familiares. En las últimas horas, su padre expresó su desesperación en redes sociales con mensajes que se viralizaron rápidamente y generaron una fuerte muestra de apoyo de la comunidad.

La investigación continúa con medidas judiciales en curso y operativos que no se detienen, en medio de la expectativa por dar con el paradero de Quiroga y esclarecer lo ocurrido.

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