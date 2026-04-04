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Primera división

Independiente recibe a Racing en un apasionante clásico de Avellaneda

El partido será en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini desde las 17:30. Conocé los probables formaciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Independiente recibirá este sábado a Racing en el marco del "Clásico de Avellaneda" por el Interzonal de la décimotercera del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido será en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini desde las 17:30.

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El conjunto de Gustavo Costas, que viene de ganarle a San Martín de Formosa por 1-0, triunfo que le permitió avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina, arriba a este choque con un invicto de nueve encuentros por toda competencia, con seis victorias y tres empates.

Si bien tuvo un comienzo de año flojo, después logró arrancar. Racing viajará el lunes a Bolivia para visitar el martes a Independiente Petrolero, por la primera fecha de la Copa Sudamericana. Luego recibirá el domingo 12 a River, jugará el miércoles 15 contra Botafogo en el Cilindro y visitará a Aldosivi en Mar del Plata, el fin de semana del 19. Desde que Costas volvió a la Academia, nunca perdió un clásico: cosechó una victoria y los últimos tres cruces terminaron en empate.

En la otra vereda, Independiente busca resurgir. Si bien superó la última prueba al vencer por 4-2 a Atenas de Río Cuarto, club que milita en el Federal A, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros se encuentra fuera de la zona de clasificación a playoffs y sólo una victoria le puede garantizar terminar la fecha entre los ocho de la Zona A que avanzarán a las instancias definitorias del Apertura. El Rojo acumula tres partidos sin ganar por el torneo, con un empate y dos derrotas consecutivas, y no cuenta con margen de error ni pretextos. Al no tener competencia internacional este año, tiene la obligación de dar la talla en el ámbito local.

Las probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Sebastián Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, A. Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

FUENTE: Mendoza Post

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