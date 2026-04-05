Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante

A veces, para entender el mundo, hay que dejar de ser el ombligo de este. Esa parece ser la premisa de Claudia Pérez De Sanctis , una sanjuanina de 44 años que, tras vivir más de una década entre las luces de Buenos Aires y el Viejo Continente, regresó a su tierra en 2021 con un talento minucioso para el dibujo y una mochila cargada de preguntas.

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Hoy, Claudia reparte sus horas entre las aulas de la UNSJ -donde enseña a las nuevas generaciones de artistas- y sus propios procesos creativos. Pero lejos del academicismo rígido, ella se define casi como una experimentadora. Su nueva muestra, “Manual de Jardinería Mutante”, que desembarca este 10 de abril en la Alianza Francesa, es un viaje directo a su imaginario: un lugar donde no hay etiquetas claras y donde todo está en plena transformación.

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Si uno entra a la muestra esperando ver paisajes tradicionales, se va a llevar una sorpresa. Lo que Claudia propone es una serie de "ensayos simbólicos". ¿Qué vemos? Según ella misma aseguró, "monstruos, bichos o ensamblajes raros". Son criaturas que no son personas, pero tampoco plantas ni animales, sino todo eso mezclado al mismo tiempo.

“Los entiendo como una forma de imaginar cómo serían los vínculos entre humanos y no humanos si las personas dejáramos de ponernos siempre en el centro de la escena”, contó Claudia con esa claridad de quien ha pasado mucho tiempo observando. Su idea es simple pero potente: ¿qué pasaría si le diéramos a una planta o a un entorno la misma importancia que nos damos a nosotros mismos? Sus dibujos no pretenden ser una enciclopedia de respuestas, sino más bien "hipótesis dibujadas", pequeñas mitologías para tantear un territorio nuevo.

Los entiendo como una forma de imaginar cómo serían los vínculos entre humanos y no humanos si las personas dejáramos de ponernos siempre en el centro de la escena Los entiendo como una forma de imaginar cómo serían los vínculos entre humanos y no humanos si las personas dejáramos de ponernos siempre en el centro de la escena

La técnica de Claudia

Entrar en el mundo de Pérez De Sanctis es también entrar en la tradición del grabado, aunque su herramienta principal sea el dibujo. Su fascinación por los grabadores del siglo XVI en adelante se traduce en una obsesión técnica por el hatching -rayado-. Se trata de construir volumen, sombra y atmósfera a través de infinitas tramas de líneas paralelas y cruzadas.

“Paso mucho tiempo sobre cada dibujo trazando rayitas con plumines o estilógrafos, y eso tiene para mí un sentido muy particular: el dibujo me acerca otra manera de entender el tiempo”, confesó. Para ella, esas horas de concentración minuciosa no se acumulan cronológicamente; se transforman en una capa geológica sobre el papel. “Como si en cada dibujo el tiempo dejara de correr y empezara a quedarse un ratito más”.

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La combinación de tintas, plumines y acuarelas le permite un juego de escalas envidiable: desde la estructura general de un "monstruo" hasta el detalle más ínfimo de una textura que parece vibrar bajo la luz.

Aunque el dibujo es su hábitat más cómoda, la curiosidad de Claudia la empuja constantemente hacia otros lenguajes. En esta ocasión, la muestra cuenta con un ingrediente especial: la colaboración con la arquitecta Melisa Flores. A través del emprendimiento de impresión 3D de Flores, la "jardinería mutante" saltó del papel al volumen.

El resultado de este cruce entre arte y tecnología son dos piezas tituladas “Les bêtes” (Las bestias), que marcan un nuevo rumbo en su carrera. “Me interesaría seguir trabajando en colaboración con otras personas y lenguajes, ya sea la producción de objetos mediante la impresión 3D o la inclusión de tecnologías como la realidad aumentada”, proyectó la artista.

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Este interés por nuevos lenguajes no es casual. Como quien da vida a un jardín diverso, Claudia también cultiva idiomas -actualmente estudia francés— y cursa la carrera de sommelier, un "hobby" que ya empieza a olfatear como una futura herramienta de trabajo y expresión.

Para Claudia, exponer no es poner un punto final. “Pienso las muestras como una pausa en el camino: un momento para ver qué venía haciendo y desde ahí poder seguir”, reflexionó. "Manual de Jardinería Mutante" es una invitación a que el público sanjuanino se convierta en jardinero de este proceso: que cultive, pode y transforme la obra con su mirada.

Pienso las muestras como una pausa en el camino: un momento para ver qué venía haciendo y desde ahí poder seguir Pienso las muestras como una pausa en el camino: un momento para ver qué venía haciendo y desde ahí poder seguir

Su sueño es simple pero ambicioso: seguir desarrollando su obra con continuidad y viajar. No por el simple hecho de trasladarse, sino por el deseo de ser transformada por el entorno. “Conocer paisajes que todavía no imagino, otras formas de vida, de comer, de hablar. Ese movimiento inevitablemente transforma el trabajo, lo desplaza y lo enriquece”.

Por ahora, el viaje comienza este 10 de abril en la Alianza Francesa. Los "monstruos" de Claudia Pérez De Sanctis están listos para ser descubiertos, recordándonos que, en el fondo, todos somos un poco mutantes buscando nuestra forma de coexistir.

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