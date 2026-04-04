El Poder Judicial realizó 19 audiencias en los sistemas Acusatorio y de Flagrancia durante el sábado

La Justicia de San Juan mantuvo su actividad este sábado 4 de abril mediante la realización de 19 audiencias correspondientes al Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial y al Sistema Especial de Flagrancia. La jornada contó con la presencia del presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, quien acompañó el desarrollo de las tareas en las distintas unidades jurisdiccionales.

La actividad se concentró en dos sedes principales. En el Edificio de Tribunales, sede del Sistema Acusatorio, se llevaron a cabo 6 audiencias, mientras que en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Flagrancia se concretaron otras 13. Para la gestión de estas causas se dispuso de personal administrativo y funcionarios bajo modalidades presencial y remota, con el soporte técnico necesario para los procesos de videograbación obligatorios.

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Durante la mañana, Olivares Yapur recorrió las instalaciones y salas de audiencias en compañía de Carlos Güeglio, supervisor general de las Oficinas Judiciales del Fuero Penal. En el trayecto, el magistrado mantuvo contacto con los jueces de turno, el personal judicial y los efectivos policiales encargados de la seguridad de los edificios para interiorizarse sobre el cronograma de la jornada.

Desde la presidencia de la Corte de Justicia se informó que la continuidad de las audiencias en días no laborables responde a la necesidad de cumplir con las garantías procesales y los plazos de celeridad que requieren ambos sistemas penales, asegurando la prestación del servicio de justicia de forma ininterrumpida.