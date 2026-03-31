Un video que comenzó a difundirse en las últimas horas podría convertirse en una pieza clave en la investigación por la desaparición de Alberto Quiroga, el fotógrafo de 25 de Mayo buscado intensamente desde el fin de semana. En las imágenes, se lo observa participando de un evento, en aparente buen estado de salud y sin signos que llamen la atención.

Caso impactante Lucía Rubiño y dos caras de una misma moneda: entre el juicio al caer y la queja "planchada"

De acuerdo con allegados, ese registro correspondería al último momento en que fue visto, ya que desde entonces no volvieron a tener contacto con él. La falta de comunicación -considerada inusual en su comportamiento- encendió la alarma en su entorno y derivó en la radicación de la denuncia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2039091356123922586&partner=&hide_thread=false Así fue visto por última vez el fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo pic.twitter.com/I5HZ8JpkSb — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 31, 2026

Quiroga había salido el sábado hacia la localidad de La Chimbera por motivos laborales y fue visto por última vez durante la madrugada del domingo. Desde ese momento, no se supo más de su paradero, lo que generó una creciente preocupación en la comunidad.

Ante esta situación, la Policía activó un operativo de búsqueda y se puso en marcha el protocolo del programa San Juan Te Busca, mientras que familiares, amigos y vecinos intensificaron la difusión del caso a través de redes sociales.

image

“Hace tres días no aparece. Estamos preocupados”, señalaron desde su entorno, al tiempo que pidieron colaboración a la comunidad. “Cualquier información, por mínima que sea, puede ser importante”, remarcaron.

En la misma línea, desde el municipio de 25 de Mayo informaron que se encuentran en contacto con los familiares y con las fuerzas de seguridad, y que se dispusieron todos los recursos necesarios para contribuir a su localización.

image

Además, desde el programa provincial San Juan Te Busca difundieron los datos filiatorios para facilitar su identificación. Se trata de Quiroga Oscar Alberto, de 34 años, tez trigueña, contextura física mediana, 1,70 metros de altura y 80 kilos de peso. Tiene ojos marrones, rostro redondeado, nariz cóncava, boca mediana, barba corta con canas, bigote corto castaño oscuro y cabello corto ondulado castaño claro.

Al momento de su desaparición vestía una camisa celeste, bermuda de jean azul y zapatillas blancas con verde marca Diadora. Según informaron, se movilizaba en una motocicleta 110cc de color azul y negro, marca Motomel, dominio A287PKQ.