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Preocupación

Buscan intensamente a un fotógrafo sanjuanino que desapareció tras salir a trabajar

Se trata de un hombre había viajado por cuestiones laborales y no regresó a su hogar. La familia realizó la denuncia y solicita colaboración para encontrarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Buscan en 25 de Mayo al fotógrafo Alberto Quiroga, quien salió a trabajar el pasado domingo por la madrugada y no regresó.

Buscan en 25 de Mayo al fotógrafo Alberto Quiroga, quien salió a trabajar el pasado domingo por la madrugada y no regresó.

Crece la preocupación en 25 de Mayo por la desaparición de Alberto Quiroga, un fotógrafo reconocido en la zona, visto por última vez en la madrugada del domingo. De acuerdo con lo informado por sus familiares, Quiroga salió el sábado rumbo a la localidad La Chimbera por motivos de trabajo, pero no volvió a su casa, lo que generó alarma en su entorno cercano.

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Según indicaron allegados, el último contacto con él se produjo durante la madrugada del domingo y, desde entonces, no hubo más noticias sobre su paradero.

Ante esta situación, la familia radicó la denuncia y la Policía puso en marcha un operativo de búsqueda para localizarlo. Paralelamente, sus seres queridos impulsan la difusión del caso en redes sociales, con la expectativa de recibir información que contribuya a dar con él.

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El fotógrafo es ampliamente conocido en la comunidad, lo que derivó en una rápida reacción de vecinos que comenzaron a compartir su imagen y datos para colaborar con la búsqueda.

Desde su entorno reiteraron el pedido de ayuda a la población y remarcaron que cualquier dato puede ser relevante para encontrarlo. Quienes puedan aportar información deben comunicarse al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana.

* Con información de El Bastón y redes sociales de Tiempo de San Juan

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