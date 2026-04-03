Los conmovedores mensajes del padre del fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo: "Dios, por favor"

La angustia crece con el paso de las horas en torno a la desaparición de Oscar Alberto Quiroga , el fotógrafo de 34 años que es intensamente buscado en el departamento 25 de Mayo. En las últimas horas, su padre expresó públicamente su desesperación a través de las redes sociales con mensajes cargados de dolor.

Testimonio La inquietante versión sobre la desaparición del fotógrafo en 25 de Mayo: "Dicen muchas cosas de esa familia"

El primero fue breve, pero contundente: “Dónde estás, Albertito”, escribió en su cuenta de Facebook, en un llamado que refleja la incertidumbre que atraviesa la familia desde hace varios días. Luego, el hombre compartió la canción “Gigante chiquito” de Sergio Denis, acompañada de un mensaje aún más desgarrador: “Dios por favor”.

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Las publicaciones se viralizaron rápidamente y generaron una fuerte repercusión, con cientos de mensajes de apoyo y pedidos por la pronta aparición del joven.

En paralelo, la búsqueda continúa con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad. Este viernes, más de 150 personas participaron de un operativo de rastrillaje en la zona de Las Casuarinas, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal y con intervención de distintas áreas de seguridad provincial y municipal.

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Según informaron fuentes judiciales, el operativo abarcó un radio de aproximadamente 20 kilómetros y contó con la participación de unidades especializadas como GERAS, D8, COE, D5, D3, Brigadas, Policía Montada y Motorizada, entre otras. También estuvieron presentes el fiscal coordinador de la UFI Genérica, Ignacio Achem, junto a su equipo, y familiares del fotógrafo, quienes acompañan de cerca cada procedimiento.

La causa, además, tuvo avances en las últimas horas. El jueves fueron detenidos dos hermanos de apellido Luján durante un allanamiento en la zona de La Chimbera. En el lugar, efectivos secuestraron tres teléfonos celulares que se encontraban enterrados en el fondo de la vivienda, los cuales serán sometidos a peritajes.

Durante ese procedimiento también se incautaron sustancias compatibles con marihuana y cocaína, lo que amplió las líneas investigativas. La medida fue ordenada por la jueza Graciela Rodríguez, aunque hasta el momento no se informó oficialmente cuál sería el vínculo entre los detenidos y Quiroga.

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El fotógrafo fue visto por última vez el sábado pasado, cuando asistió a un evento social en La Chimbera por motivos laborales. Tras no regresar, su familia radicó la denuncia en la Comisaría 10ª, lo que activó el protocolo del programa San Juan Te Busca.