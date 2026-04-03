Más de 150 personas están trabajando para dar con el paradero del fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo

Este viernes se desplegó un amplio operativo de rastrillaje en la zona de Las Casuarinas , con la participación de distintas fuerzas de seguridad y organismos judiciales, en el marco de la búsqueda de Oscar Alberto Quiroga, de 34 años. La investigación continúa en paralelo con medidas judiciales y personas detenidas.

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La búsqueda de Oscar Alberto Quiroga sumó este viernes un importante despliegue en 25 de Mayo, donde más de 150 personas participaron de un operativo coordinado en terreno para intentar dar con su paradero.

El rastrillaje se llevó adelante durante la mañana en la zona de Las Casuarinas y estuvo encabezado por el Ministerio Público, con la intervención de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Policía de San Juan y el Municipio de 25 de Mayo. Según informaron fuentes judiciales, el operativo abarcó un radio de aproximadamente 20 kilómetros.

En el procedimiento trabajaron distintas unidades especializadas, entre ellas GERAS, D8, COE, D5, D3, Brigadas, Policía Montada y Motorizada, además de otras dependencias policiales. Por parte del Ministerio Público participó el fiscal coordinador de la UFI Genérica, Ignacio Achem, junto a su equipo.

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También se destacó la colaboración de familiares y allegados de Quiroga, quienes acompañan activamente las tareas de búsqueda mientras se mantiene el operativo en desarrollo.

En paralelo, la causa tuvo avances en las últimas horas. El jueves fueron detenidos dos hermanos de apellido Luján durante un allanamiento realizado en la zona de La Chimbera. En ese procedimiento, efectivos policiales secuestraron tres teléfonos celulares que estaban enterrados en el fondo de la vivienda, los cuales serán sometidos a peritajes.

Además, en el lugar se incautaron sustancias compatibles con marihuana y cocaína, lo que amplió las líneas investigativas. El allanamiento fue ordenado por la jueza Graciela Rodríguez, aunque hasta el momento no se informó oficialmente cuál sería el vínculo entre los detenidos y el fotógrafo desaparecido.

Quiroga fue visto por última vez el sábado pasado, cuando asistió a un evento social en La Chimbera por motivos laborales. Tras no regresar, su familia radicó la denuncia en la Comisaría 10ª, lo que activó el protocolo del programa San Juan Te Busca.