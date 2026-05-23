sábado 23 de mayo 2026
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EN VIVO, San Martín-Deportivo Maipú: hora, formaciones y por dónde verlo

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El Verdinegro recibe este sábado a Deportivo Maipú en Concepción con la misión de ratificar la mejora mostrada en la última fecha y meterse de lleno en la pelea por el Reducido de la Primera Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

San Martín afrontará este sábado uno de esos partidos que pueden marcar el rumbo de la temporada. Desde las 16.30, el equipo sanjuanino será local frente a Deportivo Maipú en el Hilario Sánchez, por una nueva fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un duelo regional cargado de tensión, necesidades y expectativas. El Verdinegro llega revitalizado después del triunfo conseguido en Almagro y ahora buscará sostener el envión ante un rival directo en la tabla.

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Por dónde ver el partido

El partido entre San Martín de San Juan y Deportivo Maipú, correspondiente a la Primera Nacional, se transmite en vivo de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming LPF Play

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El árbitro del partido

Será Lucas Nicolás Cavallero, quien estará acompañado de los asistentes Guido Córdoba y María Belem Bevilacqua; el cuarto árbitro será Mario Facundo Rojo Casal.

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Maipú llega en levantada y promete dar pelea

El Cruzado mendocino viene de vencer a Nueva Chicago y atraviesa uno de sus mejores momentos del campeonato, con una racha positiva que lo acomodó en zona expectante de la Zona B.

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Probable 11 titular del Verdinegro

Díaz Robles; Nadalín o Murillo, Aguilera, Cocca y Zuliani; Acosta, Jaurena, Pelaitay y Hachen; más la dupla ofensiva conformada por Funez y Juncos.

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Un duelo clave para prenderse arriba

El conjunto dirigido por Alejandro Schiapparelli quedó a tiro de los puestos de Reducido y sabe que ganar en casa puede significar un salto importante en una categoría extremadamente pareja.

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