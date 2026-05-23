EN VIVO, San Martín-Deportivo Maipú: hora, formaciones y por dónde verlo

San Martín afrontará este sábado uno de esos partidos que pueden marcar el rumbo de la temporada. Desde las 16.30, el equipo sanjuanino será local frente a Deportivo Maipú en el Hilario Sánchez, por una nueva fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un duelo regional cargado de tensión, necesidades y expectativas. El Verdinegro llega revitalizado después del triunfo conseguido en Almagro y ahora buscará sostener el envión ante un rival directo en la tabla.