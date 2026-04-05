La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Gimena Guajardo (34) y Silvio Carrizo (38) son dos emprendedores jachalleros que apostaron por su departamento cuando la vida los obligó a reinventarse para poder subsistir. Hoy son dueños de Edesia , la única cafetería de especialidad de Jáchal, que abrieron en 2022 y que sigue siendo un éxito a pesar de las crisis.

"Mi marido se dedicaba a la minería, trabajó un tiempo y tuvo un accidente en el trabajo", explicó Gimena a Tiempo de San Juan. Ese accidente dejó a Silvio afuera del mercado laboral y fue entonces cuando con su esposa tuvieron que sentarse a pensar en cómo salir adelante para poder mantener a su hijo. Ella había sido siempre ama de casa y viajaba a la Ciudad de San Juan para hacer un curso de repostería, fue entonces cuando encontró la respuesta a sus pedidos: una capacitación para convertirse en barista. Pidió el dato y fue Silvio el que aprendió las artes del buen café.

"Él hizo el curso de barista y yo el de repostería. Así nos empezamos a preparar y nos costó mucho conseguir el espacio físico acá en Jáchal porque no hay muchos lugares para alquilar", detalló Gimena.

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La tarea no fue fácil y lo primero que lograron abrir fue un local más pequeño, fuera del radio céntrico de la plaza de San José de Jáchal, pero sabiendo que la meta era poder tener un negocio más grande en la zona del centro del departamento. "La gente acá está acostumbrada a venir a los negocios alrededor de la plaza", aseguró Gimena. Fue así que, al poco tiempo, consiguieron una casona antigua ubicada en calle Rivadavia y Domingo Faustino Sarmiento. A una cuadra de la plaza nació Edesia.

Él hizo el curso de barista y yo el de repostería. Así nos empezamos a preparar y nos costó mucho conseguir el espacio físico acá en Jáchal porque no hay muchos lugares para alquilar Él hizo el curso de barista y yo el de repostería. Así nos empezamos a preparar y nos costó mucho conseguir el espacio físico acá en Jáchal porque no hay muchos lugares para alquilar

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"Elegimos ese nombre porque es la diosa de los manjares", sostiene Gimena. Los manjares son las tortas exhibidas en una heladera vitrina apenas uno entra al café. Cheesecake, Pirinea, Mousse de Pistacho y la Red Velvet son lo más tentador. Es casi imposible salir de Edesia sin antes probar una porción de las tortas que Gimena prepara con otra empleada que contrató para ayudarla.

Hoy, a cuatro años de la creación de Edesia, y tras el cierre de otra cafetería del departamento, no solamente son la única de especialidad, sino que son la única específicamente deicada a la venta de café. La otra opción es la estación de servicio que vende infusiones como un servicio más de los tantos que ofrece.

"La abrimos con mucho miedo, todos nos decían 'no se metan en eso' porque en ese momento había otra cafetería en Jáchal, pero no del estilo que nosotros queríamos", afirmó la joven emprendedora.

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Todo lo que sirven en su cafetería es natural, no hay envasados, ni bebidas alcohólicas. "Hasta los jugos los hacemos nosotros mismos", aseguran.

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Ambos nacidos y criados en el departamento del norte sanjuanino, siempre tuvieron claro que la apuesta era por sus tierras. Hoy tienen un objetivo claro y un sueño, convertirse en propietarios algún día, para poder servir su café, sin tener que pensar en un alquiler.