domingo 5 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

Fue tras imponerse 2-0 en la gran final. El equipo dirigido por José Luis Páez alcanzó su quinto título en Montreux, reafirmando su dominio con una combinación de experiencia y juventud en suelo europeo. Que se venga el Mundial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2a638822-69cc-4e27-af8d-e63d887d22de
99789a54-e92f-41dc-97e9-05ea0a762ce3
Captura de pantalla 2026-04-05 140059
99789a54-e92f-41dc-97e9-05ea0a762ce3

La Selección Argentina de hockey sobre patines se consagró bicampeona de la Copa de las Naciones tras vencer con autoridad 2 a 0 a Italia en la final disputada en Montreux, en una actuación que combinó solidez ectiva, jerarquía individual y un planteo inteligente para neutralizar a un rival exigente.

Lee además
golpe argentino: bajo a portugal y va por otra corona en montreux
Hockey sobre patines

Golpe argentino: bajó a Portugal y va por otra corona en Montreux
el equipo que paro ubeda para el debut de boca en copa libertadores
Se viene el debut

El equipo que paró Úbeda para el debut de Boca en Copa Libertadores

El equipo dirigido por José Luis “Negro” Páez mostró carácter desde el inicio, entendiendo el contexto de una final ante una selección italiana que había sido dura a lo largo de todo el torneo y que contaba con un arquero determinante. A pesar de esas dificultades, Argentina logró imponer su ritmo y controlar el desarrollo del partido.

La figura excluyente fue Danilo Rampulla, autor de los dos goles que sellaron el triunfo y la consagración. Su efectividad marcó la diferencia en un encuentro cerrado, donde cada detalle resultó clave.

WhatsApp Image 2026-04-05 at 18.36.25

Pero el título se construyó desde lo colectivo. La experiencia de Lucas Ordóñez fue fundamental para sostener el orden defensivo, mientras que el equipo mostró equilibrio en todas sus líneas. También se destacó el rendimiento de Mena, en un nivel alto durante toda la final, aportando intensidad y presencia en momentos decisivos.

El triunfo además tuvo un valor especial: Argentina logró tomarse revancha de la derrota sufrida ante Italia en la fase de grupos y también dejar atrás lo ocurrido en el último Mundial, cerrando el torneo con una imagen firme y convincente.

Con esta consagración, Argentina no solo reafirma su lugar entre las potencias del hockey sobre patines, sino que además logra el bicampeonato en la Copa de las Naciones, consolidando un ciclo competitivo de alto nivel.

Fotos: Emiliano Schlamelcher (Prensa Comité)

Temas
Seguí leyendo

Max Verstappen se rindió ante Lionel Messi: "Creés que podés detenerlo, pero no podés"

Luiz, el chico brasileño que encontró su lugar en Cuesta del Viento

Rubén Ceballos y cómo se reinventó en Italia: volvió a calzarse los botines, dirige y busca exportar talentos sanjuaninos al Viejo Continente

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

River, de racha: ¡ganó y acumula cuatro triunfos al hilo!

Toro, de la felicidad por la victoria al "factor sorpresa": qué dijo la figura que empujó a UPCN en la final

Va todo al ganador: un joven tucumano se quedó con el Big Air

Independiente ganó el "Clásico de Avellaneda" a Racing por 1 a 0

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el renacer de lihue: de las sombras de la calle a ser el sanjuanino de los hongos y referente de las barras
Videonota

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el sanjuanino de los hongos y referente de las barras
Videonota

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

Te Puede Interesar

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante
Talento nuestro

Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir
Emprendedores

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?
Polémica

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?