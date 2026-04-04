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Hockey sobre patines

Golpe argentino: bajó a Portugal y va por otra corona en Montreux

La Albiceleste se impuso 3-1 en semifinales con autoridad y quedó a un paso de revalidar el título. La final se jugará este domingo a las 16:30 (hora argentina).

Por Redacción Tiempo de San Juan
ARGENTINA

La Selección Argentina dio un paso firme hacia una nueva consagración en la Copa de las Naciones al superar con claridad a Portugal en Montreux. El equipo mostró personalidad para manejar los momentos del partido y fue efectivo cada vez que generó peligro.

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El marcador se abrió gracias a Lucas Martínez, que aprovechó su oportunidad para poner en ventaja al conjunto nacional. Con el correr de los minutos, Franco Platero amplió la diferencia y le dio mayor tranquilidad al desarrollo del juego.

Ya en la segunda mitad, Danilo Rampulla estiró la ventaja y dejó a la Albiceleste en una posición muy favorable. El descuento portugués llegó demasiado tarde como para cambiar el rumbo del encuentro.

La seguridad de Constantino Acevedo bajo los tres palos y el trabajo colectivo en defensa resultaron determinantes para sostener el resultado sin sobresaltos.

Con este triunfo, el seleccionado argentino irá en busca de un nuevo título este domingo, cuando enfrente en la final al ganador del duelo entre España e Italia.

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