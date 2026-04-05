Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?

Luego de que trascendiera que el Consejo de la Magistratura dará inicio al concurso por tres cargos judiciales y que funcionará sin una de sus integrantes, las especulaciones crecieron en torno a ello y algunas fuentes se animaron a deslizar que, por ese motivo, el proceso podría ser impugnado. Es que, si bien el organismo puede funcionar con cuatro integrantes, las fuentes indican que las legislaciones tienen prevista dicha forma para situaciones excepcionales y repentinas.

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En ese marco, surge la pregunta: ¿lo ocurrido es inusual e insalvable? Para las fuentes que rondan por Tribunales, la respuesta es contundente y es que el hecho podría haberse evitado. Las mismas sostienen que el retraso de las designaciones hasta cubrir la silla vacía que dejó Valeria Torres y el adelanto de las elecciones en el Foro de Abogados eran una posibilidad. Sin embargo, la decisión del cuerpo fue la de continuar sin extender los tiempos.

La Ley 325-E establece que el organismo puede sesionar con quórum, es decir, con la mayoría simple de sus integrantes y, como el Consejo está compuesto por 5 miembros según lo indica la Constitución de la Provincia, el número mínimo para deliberar es de 3 consejeros. Y, en caso de empate, el presidente del Consejo tiene doble voto.

Torres, representante del Foro, se excusó por la participación de su pareja, Roy Kirby, aspirante a la cámara laboral. Fuentes allegadas comentaron que la abogada habría tenido intenciones de ser parte del concurso de forma parcial y de abstenerse a intervenir solo en la disputa por el cargo de juez laboral, pero el organismo habría desestimado las supuestas pretensiones.

Vale aclarar que el llamado a los concursantes es uno solo y que las entrevistas son completas, pues hay postulantes que se anotan para los tres cargos. De esta manera, habría sido imposible la operatividad del proceso, según explicaron las fuentes.

El imprevisto sucedió cuando Torres dio un paso al costado y los suplentes, sorpresivamente, dieron la nota. La primera, Vanesa Mestre, había renunciado a su puesto a mediados del año pasado, cuando se postuló en uno de los concursos. Lo extraño fue que, acorde indicaron las fuentes, la notificación del Foro al Consejo de la Magistratura sobre esta dimisión no habría existido, por lo que el cuerpo de autoridades se habría desayunado con la noticia recién ahora.

Por otra parte, el segundo suplente, Marcelo García Lloveras, tampoco sería de la partida pues se anotó para competir por el mismo cargo que Kirby. No obstante, se estima que el Consejo de la Magistratura mantendría contacto con el consejero para tratar su excusación, para tener certeza si continuará en carrera por el puesto o no.

Conocida la situación, las fuentes cuestionaron el accionar de los abogados y dejaron entrever una especie de "descuido" de las instituciones, dado que conformar una lista y ganar unas elecciones supone la responsabilidad y el compromiso de los elegidos. En ese aspecto, remarcaron que, tras resultar electos al cabo de un proceso democrático, su intervención en el cuerpo debería ser prioridad.

Curiosamente, el Foro de Abogados tiene mayoría de representación en el Consejo, ya que son dos abogados, un miembro de la Corte de Justicia, un integrante de la Cámara de Diputados y un funcionario del Ejecutivo los que lo componen. Además, sus representantes son los que mayor tiempo permanecen, pues su renovación se da cada cuatro años.

Las últimas elecciones de representantes para el Consejo, se llevaron adelante en el Foro en diciembre de 2022, por lo que hasta diciembre de este año habría tiempo de ejecutarlas. Lo cierto es que, acorde destacaron las fuentes, aunque los plazos no signifiquen una presión, sí lo es la situación que desnudó la falta de representación. Por ahora, las fuentes del Foro afirmaron que no hay fecha para los comicios.

Más allá de los tecnicismos, en este concurso en el que se trata de cubrir la vacancia generada en la Cámara del Trabajo que dejó Guillermo Baigorrí, en la Fiscalía de Cámara con competencia Civil y Laboral y en la Asesoría Oficial de Menores, los abogados tendrán un representante menos. "Es un antecedente complicado", remarcaron las fuentes con preocupación y dejaron un interrogante que sería clave: ¿las instituciones funcionan o no?