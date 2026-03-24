Con un Consejo de la Magistratura "rengo", ¿para cuándo las elecciones en el Foro de Abogados?

Luego de que trascendiera que el Consejo de la Magistratura quedó en un escenario inédito y funcionaría con cuatro integrantes, tras la baja de una de las consejeras y la imposibilidad de que sea reemplazada, surgieron especulaciones sobre las elecciones en el Foro de Abogados para elegir a sus representantes en el organismo, las que deben darse este 2026 sí o sí.

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La situación que originó el imprevisto se dio cuando la abogada Valeria Torres decidió excusarse de seguir participando del organismo para no intervenir en el concurso que definirá tres cargos judiciales clave. Es que uno de los postulantes es su esposo, Roy Kirby, quien se anotó para competir por el puesto de juez de Cámara del Trabajo.

El problema es que su salida dejó un vacío que, por ahora, no puede cubrirse. La primera suplente, Vanesa Mestre, ya había renunciado a mediados del año pasado a su función dentro del Foro como representante suplente, mientras que el otro reemplazante, Marcelo García Lloveras, también se anotó para competir por el mismo cargo, por lo que confirmó que seguirá adelante como postulante y no podrá asumir como consejero.

Frente a ello, existe una incógnita por las elecciones. Dentro del Foro de Abogados todavía no hay una fecha definida para renovar a sus representantes, pese a que los comicios deben realizarse durante este año. Desde el propio ámbito institucional reconocieron que “es algo que todavía no lo analizamos”, lo que alimenta aún más las especulaciones.

16 Raúl Acosta (segundo de izquierda a derecha) y Valeria Torres (segunda de derecha a izquierda) en sus primeras intervenciones en el Consejo de la Magistratura tras asumir en el cuerpo con autoridades totalmente diferentes a las actuales

Acorde indicaron las fuentes, es el Directorio del Foro el que debe determinar una fecha para la realización de los comicios; algo que aún no sucedió, mientras la nueva conducción de la institución, con José Salinas al frente, da sus primeros pasos. El presidente asumió como cabeza de los abogados sanjuaninos el 20 de noviembre del año pasado y extendió la gestión del oficialismo, en reemplazo de Franco Montes.

Las autoridades que representan al Foro dentro del Consejo se renuevan cada cuatro años, según lo dispone Ley 325-E, que regula el funcionamiento interno del cuerpo que elige las ternas de los cargos judiciales. Las últimas elecciones fueron el 5 de diciembre de 2022, cuando la Lista 1, compuesta por Torres y Raúl Raúl Acosta resultó ganadora.

La inusual situación que generó el sillón vacío de Torres instaló una discusión jurídica y es que si el Consejo puede funcionar estando "rengo", frente a la falta de uno de sus miembros. La mencionada Ley 325-E establece que el organismo puede sesionar con quórum, es decir, con la mayoría simple de sus integrantes.

Como el Consejo está compuesto por 5 miembros según lo indica la Constitución de la Provincia, el número mínimo para deliberar es 3. Así, el organismo podría seguir funcionando con 4 integrantes, incluso para conformar ternas, ya que para aprobarlas también se requieren 3 votos. En caso de empate, el presidente del Consejo tiene doble voto. Es por eso que el escenario podría volverse aún más atípico.

Actualmente, el Consejo de la Magistratura está conformado por el ministro de la Corte Juan José Victoria (presidente), por la ministra de Gobierno Laura Palma, por la diputada provincial Fernanda Paredes, y por los abogados Raúl Acosta y Torres.

El concurso para cubrir tres cargos judiciales es importante, pues se trata de cubrir la vacancia generada en la Cámara del Trabajo que dejó Guillermo Baigorrí, el ahora Fiscal General. Además de ese cargo de camarista laboral, está en juego el de un fiscal de Cámara con competencia Civil y Laboral y un asesor Oficial de Menores.

Con el calendario de entrevistas a punto de definirse y sin tiempo para una elección a contrarreloj, todo indica que el organismo podría seguir funcionando con sólo cuatro miembros, al menos de manera transitoria.