"Se quejan de la minería con celulares en la mano": Nancy Picón defendió la Ley Glaciares

En el debate por la modificación de la Ley de Glaciares 26.639, la diputada sanjuanina Nancy Picón dejó una de las frases más fuertes de la sesión: “Ustedes que tanto se quejan de la minería con celulares en las manos, ¿o se creen que vienen del Espíritu Santo?”.

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Durante su exposición, la legisladora defendió el proyecto y buscó despejar críticas. “Nadie discute la protección de los glaciares. Esta ley no baja los estándares de cuidado”, afirmó, y sostuvo que el objetivo es avanzar con mayor rigor científico en el análisis de las geoformas periglaciares.

En ese sentido, planteó que la iniciativa apunta a “más protección, no menos”, al incorporar estudios técnicos para determinar la función hídrica de cada formación. “Todo glaciar se considera protegido hasta que una autoridad provincial, mediante estudios científicos, compruebe su condición”, explicó.

Picón también hizo eje en la convivencia entre producción y ambiente. “Esto debe ser sustentable y desarrollarse en un ambiente sano”, dijo, al tiempo que cuestionó lo que consideró una mirada contradictoria de algunos sectores. “Parece que se mezcla todo y no es así. La minería también está presente en la vida cotidiana”, agregó, en referencia a insumos tecnológicos y médicos.

Como respaldo, citó un pronunciamiento del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que —según indicó— valoró el proyecto por lograr un “equilibrio entre el cuidado ambiental y el respeto al federalismo”.

La diputada también bajó el debate al plano local y habló de la realidad hídrica de San Juan. Señaló que el 94% del agua se destina a la agricultura, el 4% al consumo humano y apenas un 1,2% a la industria. En ese marco, destacó la decisión del gobernador Marcelo Orrego de avanzar en la tecnificación del riego mediante un plan integral de manejo del recurso.

“Se trata de proteger mejor, con conciencia, federalismo y responsabilidad”, afirmó Picón, y cerró anticipando el acompañamiento del bloque: “Cada provincia debe ser responsable de sus recursos. Nadie mejor que quien vive en su territorio para cuidarlo”.