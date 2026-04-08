El Gobierno confirmó la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos

Argentina vuelve a tener en los Estados Unidos una gira comercial de suma importancia para la economía nacional y su salida al mundo, ya que se oficializó la “Semana de la carne argentina” en Estados Unidos con el fin de impulsar exportaciones.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue quien estuvo al frente del encuentro de trabajo junto al canciller, Pablo Quirno, y del cual también participaron el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Nación, Agustín Tejeda; y el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt.

En el mismo, realizado en la Casa de Gobierno, se anunció la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, con el objetivo de impulsar las exportaciones y profundizar la inserción de la carne argentina en uno de los mercados más competitivos del mundo. Por eso, se calificó al encuentro de “misión comercial estratégica”.

Allí se presentaron los lineamientos principales de la misión diseñada por la Secretaría General de la Presidencia y por PromArgentina, la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional.

Dicha semana tendrá lugar entre el 27 de abril y el 1° de mayo en tres ciudades estratégicas del mercado estadounidense, como lo son Filadelfia, Chicago y Los Ángeles.

También estuvieron presentes en el encuentro Mario Ravettino, vicepresidente del IPCVA; Carlos Riusech, CEO del Frigorífico Gorina y vicepresidente del Consorcio ABC; Hugo Borrell, CEO del Frigorífico Arrebeef; Martín Costantini, CEO del Frigorífico Rioplatense; Gustavo Kahl, CEO de Marfrig Argentina; y Nicolás Braun, CEO de La Anónima.

El encuentro en Estados Unidos será clave para que frigoríficos argentinos se reúnan con importadores, distribuidores y referentes de la industria cárnica estadounidense. Algunos de los puntos importantes de la agenda incluirán rondas de negocios, encuentros sectoriales y acciones de posicionamiento destinadas a consolidar la reputación internacional de la carne argentina como producto premium.

Además, el encuentro en Estados Unidos será estratégico para la promoción comercial internacional, debido a que será la primera vez que PromArgentina organizará una ronda de negocios en el exterior.

De la misma participarán de forma directa empresas exportadoras argentinas que se vincularán con compradores estratégicos en uno de los mercados más exigentes del mundo.

Por eso, la Semana de la Carne Argentina se realiza en un momento favorable para el sector, luego de la habilitación de 80.000 toneladas adicionales al cupo de exportación hacia Estados Unidos, lo cual es una medida que abre nuevas oportunidades para ampliar la presencia argentina en ese mercado.

Por último, la acción impulsada por PromArgentina junto con el IPCVA, la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la Embajada de Argentina en Estados Unidos, forma parte de una estrategia de promoción a nivel internacional y está orientada a posicionar al país como proveedor confiable de alimentos de alta calidad y a generar nuevas oportunidades comerciales para el sector exportador.