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El embajador argentino en Estados Unidos destacó que Argentina Week "tiene impacto en la prosperidad futura de los argentinos"

Alec Oxenford resaltó que el encuentro celebrado en Nueva York, y al que asistió el gobernador Marcelo Orrego, funcionó como espacio de diálogo entre actores públicos y privados, donde se establecieron compromisos inéditos de inversión por parte de empresas internacionales

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El embajador argentino en los Estados Unidos, Alex Oxenford, afirmó que la última edición de la Argentina Week logró reunir por primera vez a más de 400 inversores internacionales y presentar al país como una plataforma “profundamente atractiva” para inversiones a gran escala.

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Durante el evento, según explicó Oxenford en una entrevista con Radio Mitre, se anunciaron compromisos de inversión por más de USD 17.000 millones de parte de compañías globales. La importancia del encuentro, celebrado en Nueva York, reside en el diálogo generado entre el sector privado y público, aunque con un claro predominio del primero: “El 95 % de los participantes representaba al sector privado”, detalló el diplomático.

Si bien remarcó que el evento no tenía como objetivo directo la concreción inmediata de negocios, destacó que “la plataforma fue lo suficientemente atractiva para que varias compañías de primer nivel mundial decidieran anunciar allí sus inversiones”. Y apuntó: “El evento tiene impacto en la prosperidad futura de los argentinos”.

Inversiones y participaciones

Según detalló Oxenford, durante la Argentina Week asistieron “410 inversores de altísimo nivel, 210 empresas, 69 directores generales (CEOs) como oradores, 128 CEOs como participantes, 42 fundadores de compañías y 26 presidentes de consejos directivos”. Estos números sitúan la edición como la más convocante de la historia de encuentros similares dedicados a Argentina en el exterior.

El embajador puntualizó que “nunca hubo un roadshow de estas características”, considerando que habitualmente las inversiones relevantes demandan plazos extensos de negociación: “No es que la gente decide inversiones de este tipo en 24 horas”.

En esta edición, “las compañías anunciaron inversiones por más de USD 17.000 millones”, afirmó. Esta cifra —por su volumen y por el alcance internacional de los actores— fue presentada por Oxenford como un hecho sin precedentes y como indicador del interés despertado en el entorno financiero global. “Generamos algo sin precedentes”, recalcó el diplomático.

Respuestas a las críticas

A raíz de críticas mediáticas que señalaban una supuesta mayoría de empresarios argentinos entre los asistentes y cuestionaban la realización del evento en Nueva York en vez de Buenos Aires, Oxenford argumentó que la convocatoria tuvo una composición “más o menos mitad de participantes americanos o no radicados en Argentina y mitad argentinos”.

También añadió que muchos de los participantes internacionales —incluyendo estadounidenses y directivos argentinos que residen fuera del país— asistieron en función de intereses sectoriales: “El argentino que viaja se queda 48 horas, pero el americano elige el panel que le interesa, va y vuelve a trabajar”. De este modo, el embajador estableció que la percepción de mayor presencia argentina se debió al tiempo de permanencia presencial, no a una mayoría real en términos de cupos diarios.

Respondiendo a las dudas sobre la logística y la elección de la sede, Oxenford sostuvo: “Si hubiera sido posible hacerlo en otro lado, se hubiera hecho antes. No era factible replicar esta escala y calidad en Argentina”.

El rol de Milei y la presencia de los gobernadores

Entre los momentos destacados de la Argentina Week, Oxenford resaltó la intervención del presidente Javier Milei y la presencia de gobernadores de diferentes partidos políticos, quienes incluso agradecieron al Gobierno nacional en público. “Se vio un cambio de página”, calificó Oxenford sobre el ambiente generado en el Consulado argentino en Nueva York y durante el encuentro organizado por la organización IDEA.

El diplomático vinculó esta sintonía política con la reciente sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al que catalogó como “una iniciativa fundamental para atraer inversiones”. De acuerdo a Oxenford, lo novedoso del evento fue la “presencia explícita” de gobernadores de distintas provincias manifestando su respaldo al Ejecutivo nacional en un foro internacional.

Durante la Argentina Week, organizada por la Embajada argentina en los Estados Unidos y celebrada en Nueva York, participaron más de 400 inversores y 200 empresas internacionales. El evento fue el marco para anunciar compromisos de inversión por más de 17.000 millones de dólares y consolidar una plataforma de diálogo entre el sector privado mayoritario y representantes públicos de alto nivel, incluido el presidente Milei y una docena de gobernadores provinciales.

Ante cuestionamientos sobre la falta de encuentros cara a cara entre el presidente y los gobernadores, Oxenford explicó que Javier Milei debió partir anticipadamente hacia Chile para asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast, lo que limitó su tiempo en Nueva York.

“Salió literalmente corriendo al aeropuerto”, relató el embajador, aclarando que el mandatario quedó rodeado por una multitud de empresarios interesados en hablarle y tomarse fotografías. Oxenford afirmó que, lejos de existir una situación de tensión, los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete Manuel Adorni mantuvieron “múltiples reuniones privadas y públicas” con los gobernadores. “No se respiró ni un poquito de conflicto; al contrario, hubo sorprendente armonía y empatía entre las diferentes ramas del Gobierno presentes”, aseguró.

El embajador resumió la Argentina Week como la creación de una “institución nueva”: una plataforma que funcionó simultáneamente como puente entre inversores, vidriera internacional del país y canal de diálogo público-privado orientado a materializar inversiones en el mediano y largo plazo.

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