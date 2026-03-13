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Caputo elogió a los gobernadores en su participación en la "Argentina Week"

Disertaron ante más de 400 empresarios e inversores y dejaron claro que “no había marcha atrás” en el rumbo de la política del presidente Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ministro de Economía del gobierno del presidente Javier Milei, Luis “Toto” Caputo, subrayó la labor realizada por los gobernadores que formaron parte de la delegación oficial en New York, donde se realizó el evento “Argentina Week”.

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Tras la finalización de la semana de trabajo en los Estados Unidos, el funcionario nacional volvió a elogiar la contribución de las provincias y felicitó a sus jefes de Estado.

En diálogo con el canal TN dijo que fueron 12 los gobernadores que hablaron en varios paneles y en todo dejaron en claro dos cosas:

Primero, agradecieron el rumbo que había tomado el presidente Milei, y segundo, dijeron fuerte y claro que no había más marcha atrás, que este era el rumbo.

El mensaje, según cuenta Caputo, fue positivo porque: "En la Argentina Week había más de 400 empresarios e inversores locales y del exterior que pudieron ver cómo Argentina, con este cambio de políticas, ha logrado captar la atención del mundo".

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