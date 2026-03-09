lunes 9 de marzo 2026

Pedido

Caputo busca mayor flexibilidad del FMI: propone metas de reservas anuales para evitar nuevos incumplimientos

"Normalmente tenemos que poner metas trimestralmente, podemos si quieren poner metas trimestrales pero lo lógico es una meta anual", sostuvo el ministro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha elevado una propuesta formal al Fondo Monetario Internacional (FMI) para modificar sustancialmente el esquema de evaluación de la acumulación de reservas del Banco Central. La iniciativa oficial apunta a reemplazar las actuales fiscalizaciones obligatorias semestrales e indicativas trimestrales por una meta de carácter anual, buscando reducir la frecuencia de las auditorías vinculadas a los desembolsos de divisas.

El argumento de la "previsibilidad"

Según explicó el titular del Palacio de Hacienda, fijar objetivos de compra de dólares en fechas específicas resulta "arrogante" e "improcedente" debido a la imposibilidad de anticipar con exactitud el comportamiento de los flujos comerciales. Caputo argumentó que variables como la retención o el adelanto de exportaciones por parte del sector agropecuario alteran la dinámica diaria y mensual de ingresos.

"Normalmente tenemos que poner metas trimestralmente, podemos si quieren poner metas trimestrales pero lo lógico es una meta anual", sostuvo el ministro, enfatizando que, si bien se pueden realizar estimaciones, no es posible garantizar montos concretos en plazos cortos.

Antecedentes de incumplimiento y flexibilización

El pedido de Economía se enmarca en un contexto de dificultades para alcanzar los objetivos pactados originalmente en el crédito de 20.000 millones de dólares suscrito en abril de 2025. Hasta la fecha, el Gobierno ha acumulado dos incumplimientos consecutivos en las metas de reservas.

  • Primera revisión (junio 2025): Las reservas netas se ubicaron en 4.700 millones de dólares, lo que representó un desvío de 3.600 millones de dólares respecto a la meta de 1.100 millones de dólares.
  • Primera flexibilización: Ante estos resultados, el FMI ya había aceptado pasar de metas trimestrales a semestrales y postergar la segunda revisión —prevista para noviembre de 2025— hasta enero de 2026.

Negociaciones en curso y desafíos financieros

Actualmente, el Gobierno mantiene tratativas para destrabar un desembolso de 1.000 millones de dólares. A pesar del intercambio de misiones técnicas entre Buenos Aires y Washington en las últimas semanas, aún no se han comunicado avances formales sobre la revisión de las metas.

Para intentar apuntalar las reservas, el Tesoro buscó financiamiento mediante la colocación de bonos en dólares (Bonte 2030) por hasta 7.000 millones de dólares,pero debido al aumento de las tasas internacionales, la emisión solo alcanzó los 1.500 millones de dólares. Asimismo, Caputo ha ratificado a las empresas exportadoras que no existe margen fiscal para reducir las retenciones como incentivo para acelerar la liquidación de divisas.

De aceptarse esta nueva propuesta de meta anual, el Gobierno obtendría un mayor margen de maniobra para ejecutar su programa financiero hasta diciembre de 2028, fecha en la que finaliza el cronograma de siete auditorías semestrales que restan por cumplir.

