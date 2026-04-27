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Datos

Para Caputo, las exportaciones de bienes diferenciados son "las más altas en 13 años"

El ministro de Economía Luis Caputo continuó con su interpretación optimista de los datos de la economía nacional.

Por Agencia NA
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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que “las exportaciones de bienes diferenciados son las más altas en 13 años” en el primer trimestre de 2026.

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Además, el ministro de Economía resaltó las particularidades de los bienes argentinos que recorren el mundo y dan cuenta de la calidad de la producción nacional que agrega valor a los productos exportados. En relación a ello dijo que: “Los bienes diferenciados tienen atributos de carácter físico, diseño, marca”, entre otros.

Uno en particular es la “confiabilidad”, marcó Caputo señalando que “requieren mayores esfuerzos para su inserción internacional”, lo cual beneficia al trabajador argentino.

Y en este sentido, “esto permite cobrar precios más altos y pagar mayores salarios” sostuvo el funcionario.

Este es otro de los puntos altos sobre las exportaciones porque: “El crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios se da en forma generalizada en todos los grandes rubros”, expresó el ministro Caputo.

Y cerró resaltando que “en 2025, tanto los servicios vinculados al conocimiento como diversos complejos que representan la mitad de las exportaciones de bienes, registraron récords medidos en valores”.

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