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Estudio

La industria levantó 8 meses de aplazo gracias al cemento, refinerías, tabaco, alimentos y farmacéuticos

Fue 0,7% interanual, y moderó la mema del primer trimestre del -3,1%. La producción en sectores que dan más empleo sigue en caída: plásticos, -14,3%, el peor.

Por Agencia NA
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La producción industrial avanzó 0,7% interanual en marzo tras la fuerte caída del mes anterior, que había sido del -8,7%, pero a favor se rescata que cortó una racha de 8 meses de resultados negativos.

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El leve repunte morigeró un poco un cierre de trimestre que finalmente registró una baja acumulada de -3,1% interanual, según la medición de Orlando J. Ferreres & Asociados.

En el cálculo desestacionalizado, el IPI-OJF mostró una suba de 0,8% mensual.

El economista, ex ministro de Economía en la presidencia de Carlos Menem hasta que lo reemplazó Domingo Cavallo, advirtió que la mejora debe tomarse con cautela: “Brasil muestra una leve desaceleración, la construcción todavía sigue por debajo de niveles previos y los ingresos familiares no permiten anticipar una rápida recuperación del consumo”.

Los signos positivos

Los sectores con mejor desempeño en marzo fueron:

  • Minerales no metálicos: +7,3% (impulsado por el crecimiento de los despachos de cemento portland)
  • Refinerías: +5%
  • Tabaco: +4,4%
  • Alimentos: +3,2% (traccionado por la producción de aceites)
  • Farmacéuticos: +3,1%

En tanto que las mayores caídas se registraron en:

  • Plásticos: -14,3%
  • Maquinaria y equipo: -5,3% (con mejora frente a caídas previas, asociada al sector automotor)
  • Metales básicos: -2% (suba del acero crudo, pero caída en laminados en caliente y en frío)
  • Textil: -1,7%

La industria enfrenta cierre de Pymes, caída del consumo interno y destrucción de empleo, con una utilización de capacidad instalada por debajo del 54% en enero.

Es que la producción industrial venía en febrero de 2026 de un -8,7% interanual de caída, y había marcado el peor desempeño para ese mes desde 2016.

Coincide la medición de Ferreres con la del Índice de Producción Industrial (IPI) que diera a conocer FIEL, el viernes pasado, aunque un 0,1% inferior.

Tres trimestres de contracción

En la ponderación de este último instituto, la industria encadenó tres trimestres de contracción y acumula un retroceso del -2,3% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

Actualmente, la caída de la actividad sigue estando muy difundida, afectando al 60% de los sectores industriales.

En este escenario de transformación y apertura económica, FIEL señalaba que, mientras algunos sectores enfrentan fuertes presiones competitivas, otros encuentran oportunidades en las cadenas de valor vinculadas al agro, la energía y la minería.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, también advirtió sobre una transición hacia un modelo primarizado que compromete el desarrollo nacional y la competitividad de las fábricas locales frente a la importación.

Efecto pinza

El Observatorio IPA exaltó un “efecto pinza” que quita competitividad a las fábricas locales.

Un estudio realizado por el instituto en esa dirección pone de relieve que “los costos en pesos suben rápido mientras que el tipo de cambio casi no se mueve”, lo que incrementa los precios en dólares de la producción nacional.

La industria argentina explica el 97% de la destrucción del empleo registrado en lo que va de 2026.

Según el último informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), el sector fabril lleva perdidos 79.672 puestos de trabajo desde diciembre de 2023.

No se trata solo de cifras, sino de un cambio estructural.

La pérdida de empleos está ligada al cierre definitivo de 2.993 empresas manufactureras.

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