Quintela se lanzó a la carrera presidencial en medio de la tensión con San Juan y mencionó a Uñac en su armado

En medio de la tensión política con San Juan, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, decidió dar un paso más en clave nacional y se postuló como candidato a presidente para 2027 dentro del Partido Justicialista (PJ). No sería la primera vez que intente una jugada política así, ya que en el 2023 también quiso ser presidenciable, aunque automáticamente se dio de baja por la candidatura de Sergio Massa.

La jugada no fue en una entrevista ni en un acto, sino a través de una publicación del PJ riojano en redes sociales, donde se trazó una línea política clara. Bajo consignas como “renovación con experiencia”, el espacio planteó la necesidad de “caras nuevas, pero con gestión real”, reivindicó a “gobernadores que resistieron la crisis y el ajuste” y llamó a que “la gente decida en las PASO”.

En ese mismo mensaje, también hubo una fuerte crítica al gobierno nacional que encabeza Javier Milei, al que calificaron como “un gobierno que fracasó”, señalando que “no corrigió errores, los profundizó”, con “más ajuste y menos calidad de vida”. A la par, dejaron una lectura política del escenario electoral: “la gente no votó a favor de Milei, votó en contra de toda la política”, y plantearon como desafío “volver a representar a la sociedad”.

Embed - Partido Justicialista Riojano on Instagram: "El país no está mejor. Y la gente lo sabe. Ajuste, caída del consumo, pérdida de calidad de vida. Mientras algunos festejan números, la realidad golpea todos los días. Pero hay una alternativa que empieza a ordenarse. Con experiencia, con gestión y con un proyecto de país en serio. Ricardo Quintela lo plantea con claridad: hay que reconstruir, representar y volver a enamorar a la sociedad. El peronismo no se rinde. Se reorganiza. Y va a volver a ser opción. El 2027 no se espera. Se construye. #RicardoQuintela #Peronismo #Argentina #Unidad #ProyectoDePais 2027 PoliticaArgentina Federalismo LaRioja LaPatriaEsElOtro" View this post on Instagram

Pero hay un dato de esa publicación que no pasó desapercibido en San Juan. En el armado que sugieren hacia adelante, Quintela mencionó como parte de ese esquema al senador nacional Sergio Uñac, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al exministro de Economía Massa, como figuras con “experiencia” para reconstruir el peronismo.

La señal política llega en un momento particularmente sensible entre La Rioja y San Juan. En las últimas semanas, Quintela planteó una discusión sobre los límites territoriales y pedir revisar zonas como el Parque Provincial Ischigualasto.

A eso se suma el conflicto por el camino vinculado al proyecto minero Josemaría. La Justicia riojana ordenó suspender el tránsito por la traza que une Guandacol con el emprendimiento, hasta tanto la empresa Vicuña presente un informe de impacto ambiental.

En ese contexto, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, aseguró en declaraciones mediáticas que la decisión de La Rioja buscaba “poner palos en la rueda” y deslizó que detrás de la movida había dirigentes del peronismo, entre ellos Uñac. El senador sanjuanino envió una carta documento para que el funcionario rectifique sus dichos,