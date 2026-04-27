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Industria

La Exposición Internacional Automotriz de Beijing 2026 establece nuevo un récord mundial

El evento en la capital de China ha establecido un nuevo récord mundial en cuanto a magnitud, abarcando 380.000 metros cuadrados en dos sedes, con 1.451 vehículos en exhibición, 181 de ellos estrenos y 71 automóviles conceptuales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este viernes, en China, se dio inicio a la nueva edición 2026 del Salón del Auto de Beijing, el cual se ha convertido en uno de los tres eventos más importantes de salones de automóviles del mundo, junto con los de Frankfurt, en Alemania, y Detroit, en Estados Unidos.

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E l evento se realiza en un espacio de 380.000 m² y contempla la exposición de más de 1.400 autos, más de 180 nuevos lanzamientos de vehículos y 71 automóviles conceptuales.

Con esto, el Salón del Automóvil de Beijing 2026 se ha convertido oficialmente en la exposición más grande de vehículos de toda la historia de los salones del mundo.

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