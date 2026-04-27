La Exposición Internacional Automotriz de Beijing 2026 establece nuevo un récord mundial

Este viernes, en China, se dio inicio a la nueva edición 2026 del Salón del Auto de Beijing, el cual se ha convertido en uno de los tres eventos más importantes de salones de automóviles del mundo, junto con los de Frankfurt, en Alemania, y Detroit, en Estados Unidos.

E l evento se realiza en un espacio de 380.000 m² y contempla la exposición de más de 1.400 autos, más de 180 nuevos lanzamientos de vehículos y 71 automóviles conceptuales.

Con esto, el Salón del Automóvil de Beijing 2026 se ha convertido oficialmente en la exposición más grande de vehículos de toda la historia de los salones del mundo. image image

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