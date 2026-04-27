El Banco Central le impuso una dura sanción a una casa de cambios que vinculan con "Chiqui" Tapia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) le impuso una dura sanción a la casa de cambio ARS Cambios SAS , que pertenece al financista Ariel Vallejo y que aparentemente tendría vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia .

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Además de fijar una multa de $18.098.701.115, en la resolución la máxima entidad bancaria le revocó a la financiera la autorización para operar , luego de hallar graves irregularidades en su actividad cambiaria.

La investigación que realizó el Banco Central determinó que la casa de cambio no pudo justificar el origen de los fondos utilizados en operaciones de compraventa de moneda extranjera por más de 25 millones de dólares.

“La totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configuró un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, concluyó el BCRA.

Según informó, al momento de las operatorias “existía una brecha promedio del 102%, por lo cual se estima que el rédito total obtenido por todos los participantes de esa maniobra habría rondado los USD 25.878.624”.

La sanción también alcanza a las personas que figuran como responsables de la firma y que son, casualmente, familiares directos del titular: Graciela Beatriz Vallejo y su hijo Ariel Vallejo.

La mujer, en su carácter de administradora titular y única accionista, fue sancionada con una multa de $7.228.280.446 e inhabilitación por seis años para desempeñarse en entidades financieras, en tanto que su hijo, también administrador, recibió una multa de $5.429.610.334,50 e inhabilitación por cinco años.

Los sancionados tendrán la posibilidad de apelar la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en un plazo de 30 días hábiles desde la notificación.

En su resolución, el Banco Central argumentó que la conducta sancionada “implicó un abuso de la autorización oportunamente conferida” y que la sanción de inhabilitación tiene “efecto ejemplificador y preventivo”.

De acuerdo con la inspección, el 99,1% de las operaciones concretadas por ARS Cambios SAS fueron con otras agencias de cambio, como Cambio Posadas SA, Fenus SAS, Lagriet SRL, Dibehi SAS, Gestiones San Miguel SA, Areco Cambios SA, Dos Arroyos SA y Cambio Bacarat SA.

“Las características de la operatoria descrita ponen en crisis la genuinidad de las operaciones realizadas y alertan sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular pero que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo, mecanismo en el que la entidad fiscalizada habría sido utilizada como medio a los fines de su concreción”, señala la investigación.

La sanción que dispuso el BCRA contra ARS Cambios sumó como agravante el incumplimiento en el límite mensual de ventas de moneda extranjera a otras entidades desde diciembre de 2023 a febrero de 2024, excediendo el tope autorizado por la normativa.

Según la resolución oficial, el exceso habría sido de más de un millón de dólares durante ese período.

El Banco Central subrayó que estas irregularidades “afectan la transparencia y confiabilidad del sistema cambiario, distorsionan la competencia leal entre los operadores y comprometen los objetivos de política monetaria”.