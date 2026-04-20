El dólar cerró a 1.400 pesos para la venta y el Banco Central compró más de 100 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió hoy a comprar divisas norteamericanas este lunes, iniciando la semana con mayores reservas, habiendo superado ya el 50% de la meta de compra de dólares para el presente 2026.

El BCRA efectivizó la compra de US$ 131 millones en la presente jornada y alcanzó una reserva de US$ 45.747 millones.

La compra del Central se hizo a un valor de $1.397,086 en el tipo de cambio minorista en promedio de vendedor. ¿A cuánto cerraron cada una de las cotizaciones este lunes 20 de abril? Dólar oficial Compra $1.350 / Venta $1.400. Dólar blue Compra $1.390 / Venta $1.410. Dólar MEP Compra $1.414,50 / Venta $1.419. Dólar Contado con Liquidación (CCL) Compra $1.466,10 / Venta $1.467. Dólar tarjeta Venta $1.820.

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