El dólar cerró a 1.400 pesos para la venta y el Banco Central compró más de 100 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió hoy a comprar divisas norteamericanas este lunes, iniciando la semana con mayores reservas, habiendo superado ya el 50% de la meta de compra de dólares para el presente 2026.
El BCRA efectivizó la compra de US$ 131 millones en la presente jornada y alcanzó una reserva de US$ 45.747 millones.
La compra del Central se hizo a un valor de $1.397,086 en el tipo de cambio minorista en promedio de vendedor.
¿A cuánto cerraron cada una de las cotizaciones este lunes 20 de abril?
Dólar oficial
- Compra $1.350 / Venta $1.400.
Dólar blue
- Compra $1.390 / Venta $1.410.
Dólar MEP
- Compra $1.414,50 / Venta $1.419.
Dólar Contado con Liquidación (CCL)
- Compra $1.466,10 / Venta $1.467.
Dólar tarjeta