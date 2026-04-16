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Negociaciones

La Argentina podría recibir garantía de hasta 2.000 millones de dólares del Banco Mundial para pagar deuda

El organismo confirmó que hay negociaciones con el país.

Por Agencia NA
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El Banco Mundial reveló que podría otorgarle a la Argentina una garantía de hasta US$2.000 millones para el pago de la deuda, tras el encuentro que mantuvo su presidente, Ajay Banga, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington.

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Al detallar esta gestión al finalizar el cónclave, el organismo comunicó que “el Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta US$2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”.

En este sentido, se aclaró en el comunicado oficial que aún falta el tratamiento y el aval al interior de la entidad asegurando que “la operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial”.

En este marco, el Banco Mundial reforzó su respaldo a la administración de Javier Milei al expresar que “en las Reuniones de Primavera, el Grupo Banco Mundial reafirmó su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, incluidas medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores”.

Caputo también se reunirá este jueves con Sergio Díaz Granado, titular del CAF, y por la tarde tendrá un encuentro con Ilan Goldfajn, quien preside el BID, en busca de conseguir un respaldo financiero similar al del Banco Mundial para cubrir el próximo vencimiento de deuda previsto para julio.

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