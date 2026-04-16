Desde Washington, Caputo afirmó que no se van a desviar "ni un centímetro" del rumbo económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno no se desviará “ni un centímetro” del rumbo económico que adoptó en su gestión.

El funcionario participó en panel titulado " Cómo transformar reformas en crecimiento y empleos en América Latina y el Caribe " en el Atlantic Council . Disertó junto al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili .

Allí, el ministro ratificó su intención de seguir reduciendo impuestos, regulaciones y mejorar la logística, al tiempo que se apoyó sobre los logros que consiguió en el Congreso. Mencionó la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal, con los cuales espera conseguir mayor formalización y mayor inversión real en la economía.

Entre otros de los logros mencionó la baja en la pobreza y la asistencia en la ayuda social: “Hemos duplicado la asitencia social en términos reales. Sacamos a 12 millones de personas de la pobreza, es decir, sacamos de la pobreza a un 25% de la población”.

“Argentina tine un orden macroeconómico a partir de una voluntad política. Pocas veces en la historia pasó esto. No vamos a desviarnos ni un centímetro de este rumbo”, sostuvo Caputo.

En esa línea, señaló que luego de las elecciones de medio término el Gobierno consiguió un Congreso “más alineado” con sus políticas, lo cual le permitirá “seguir enviando leyes para avanzar con este proceso de reformas”.

"Necesitamos ganar competitividad reduciendo impuestos, regulaciones y mejorando la infraestructura, no a través de megadevaluaciones como se hacía antes.

Sobre los efectos de la guerra en Medio Oriente, Caputo indicó que la estabilidad económica le permitió al país sobrellevar el shock externo y afirmó que la Argentina “está en una posición singular”: “Contamos con prácticamente todo lo que el mundo necesita hoy: petróleo, gas natural, alimentos, minerales críticos e incluso inteligencia artificial”.

Según explicó, es la primera vez que la Bolsa local, al igfual que el peso, “poseen un desempeño mejor que en cualquier otro país”.

“Tenemos una oportunidad única. Esto nunca sucedió en Argentina y confirma que este es el camino correcto”, manifestó.

Por último, volvió a cargar contra el modelo kirchnerista, dijo que la sociedad y la clase política “aprendieron mucho” y adelantó que no va a haber ninguna posibilidad de que la Argentina retome aquellas políticas.

“Somos muy optimistas respecto al futuro y seguimos convencidos de que Argentina será el país con mejor rendimiento y desempeño en los próximos 30 años”, finalizó.

El discurso del ministro se dio luego de que se conociera la asistencia que el Banco Mundial le brindaría al país para enfrentar los vencimientos de deuda en julio, luego de que Caputo se reuniera con su presidente, Ajay Banga.

Al detallar esta gestión al finalizar el cónclave, el organismo comunicó que “el Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta US$2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”.