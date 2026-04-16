Construcción en San Juan: el dato nacional que sembró incertidumbre entre los empresarios

La caída de la recaudación naciona l preocupa al sector de la construcción de San Juan, debido a que temen que las partidas presupuestarias hacia la obra pública disminuyan como consecuencia. En este sentido, aseguraron que entre el 70% y 80% de la actividad se mantiene gracias al apalancamiento por parte del Estado.

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Enrique Velasco, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción (CAEMCO), señaló a Tiempo de San Juan que hay preocupación entre los empresarios por la caída en la recaudación nacional, ya que provoca automáticamente que la coparticipación sea menor. “Lamentablemente, la obra pública es el área que más sufre estas limitaciones financieras. Aunque existe voluntad política de incentivarla, el gobierno se encuentra limitado por los fondos que no llegan de Nación y por la merma en los recursos propios de la provincia”, dijo.

Es que, generalmente, en situaciones de dificultades económicas, los gobiernos tienden a priorizar el pago de salarios en reparticiones públicas y el mantenimiento de servicios esenciales como hospitales y escuelas.

El escenario preocupa al sector debido a que entre el 70% y 80% de la actividad se mantiene gracias a las políticas de obra pública. El dirigente detalló que las obras más importantes son la construcción de barrios y, en este momento, también obras menores como mantenimiento, remodelación y ampliación de edificios públicos, fundamentalmente en escuelas y comisarías.

Actualmente, la actividad genera alrededor de 7.500 puestos de trabajo. Esta cifra, de acuerdo con Velasco, representa aproximadamente del 60% al 65% de la capacidad máxima alcanzada en mejores épocas, cuando llegó a emplear a 12.000 personas. "La actividad ha venido creciendo en forma continua, pero lenta", finalizó.

Caída de la recaudación a nivel nacional

La recaudación impositiva nacional no logra levantar cabeza y cerró el primer trimestre de 2026 con una caída real del 7,5% en comparación con el mismo período del año anterior. Según un informe de la consultora Outlier, este dato consolida un inicio de año complejo para las arcas públicas y enciende alarmas sobre las presiones fiscales que vendrán en los próximos meses.

El reporte identifica tres ejes clave que arrastraron el número hacia abajo: la merma en los ingresos por retenciones (DEX), los aranceles a la importación y los aportes a la Seguridad Social.

En lo que respecta estrictamente a marzo, la recaudación totalizó $16 billones. Si bien esto representa un salto nominal del 26% frente a marzo de 2025, el avance de los precios empaña el resultado. Con una inflación mensual estimada en 2,9% (y una interanual que trepó al 31,9%), la recaudación registró en realidad una baja del 4,5% en términos reales.

Desde Outlier advirtieron que, aunque la caída de marzo parece menor a las de enero y febrero, hay factores "engañosos" detrás del número. Por un lado, marzo de 2026 contó con tres días hábiles más que el año pasado; por el otro, la base de comparación es baja, ya que marzo de 2025 había sido un mes particularmente débil tanto en recaudación como en nivel de actividad económica.