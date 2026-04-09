Denuncian que con un crédito blando del Nación, el 2 de Caputo se compró su tercera vivienda y en un country

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, se encuentra en el centro de un creciente escándalo tras revelarse los detalles de la compra de una propiedad en el barrio privado Los Pilares, en la localidad de Pilar.

Polémica En el Banco Nación insisten en defender los créditos otorgados a funcionarios oficialistas

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La operación, valuada en aproximadamente 300.000 dólares, fue financiada a través de un millonario crédito otorgado por el Banco Nación (BNA), el cual está bajo la lupa judicial por presuntas irregularidades en su asignación.

Los detalles de la propiedad y el préstamo

La vivienda adquirida por el funcionario, considerado el "número dos" del Ministerio de Economía, cuenta con 200 metros cuadrados cubiertos emplazados sobre un terreno de 880 metros cuadrados y dispone de comodidades de alto valor, como una amplia piscina.

Para concretar la compra, Furiase obtuvo en agosto de 2025 un préstamo hipotecario por cerca de 280.000 dólares, una cifra superior a los 300 millones de pesos al momento de la operación.

La controversia principal radica en que las líneas de crédito del BNA están destinadas a la adquisición de una primera o, en ciertos casos, segunda vivienda.

Sin embargo, según registros de la propiedad y denuncias periodísticas, Furiase ya posee dos casas en Ramos Mejía declaradas en su patrimonio

Esto implicaría que el crédito fue utilizado para una tercera vivienda, lo que violaría los criterios de elegibilidad de la entidad bancaria.

Conflicto de intereses y "Créditos VIP"

El caso ha escalado a los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga un posible conflicto de intereses.

Al momento de tramitar y recibir el crédito, Furiase se desempeñaba como director del Banco Central (BCRA), organismo encargado de regular a todo el sistema financiero, incluido el Banco Nación.

Además, se señala que la gestión del préstamo coincidió con decisiones del BCRA, como la liberación de las LEFI, que generaron volatilidad financiera y un posterior disparo en las tasas hipotecarias para el resto de la población, según precisó el periodista especialista en economía Alejandro Bercovich.

Otro dato que alimenta la polémica es que el secretario ya mantiene vigente otro compromiso hipotecario tomado en 2017 con el Banco Ciudad, lo que le otorga una "espalda financiera" inaccesible para la mayoría de los solicitantes.

La defensa oficial y la situación judicial

Ante el avance del escándalo, el presidente Javier Milei salió en defensa del funcionario.

Con un argumento singular, Milei cuestionó si el hecho de tomar el crédito "mató gente" o "violentó el derecho a la vida", asegurando que no se vulneraron los valores morales de su gestión ni se afectó la libertad o la propiedad ajena, ya que, según sus palabras, las tasas fueron a precios de mercado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2042211644625883522&partner=&hide_thread=false "Si un funcionario tomó un crédito en el Banco Nación, la pregunta es si con eso mató gente"



Javier Milei dijo que "ese punto de la moral como política de Estado no está vulnerado" y se preguntó si "alguien perdió la libertad con eso". pic.twitter.com/llR8WEv6yW — Corta (@somoscorta) April 9, 2026

Actualmente, la Justicia mantiene abiertas dos causas penales y acumula al menos diez denuncias relacionadas con la asignación de estos "créditos VIP" a funcionarios del gobierno nacional

Los investigadores buscan determinar si existió injerencia política o beneficios indebidos en el otorgamiento de estos montos millonarios a personas con un patrimonio ya consolidado.