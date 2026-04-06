En el Banco Nación insisten en defender los créditos otorgados a funcionarios oficialistas

Uno de los altos ejecutivos del Banco de la Nación Argentina (BNA), que actualmente se desempeña como gerente zonal y responsable de Banca Personas, Mario Zagaglia defendió “la transparencia y accesibilidad” de los créditos que otorga la entidad, especialmente, ante los recientes cuestionamientos sobre supuestos beneficios a funcionarios oficialistas y allegados a La Libertad Avanza (LLA).

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En sus declaraciones, ratificó la postura oficial del Banco Nación y negó “cualquier trato preferencial o acomodo” para empleados públicos libertarios sobre el acceso a los préstamos hipotecarios. En la misma línea, afirmó que todos los créditos están sujetos a “procesos de aprobación estandarizados” y “cumplen con los requisitos de solvencia exigidos a cualquier cliente”.

La defensa por parte de Zagaglia se basa en las condiciones de la línea +Hogares, que ofrece “tasas preferenciales del 4,5% para usuarios que perciban haberes en el banco” y plazos extendidos, con una opción de financiamiento “hasta 30 años”.

Asimismo, sostuvo que el monto máximo de los préstamos es de hasta aproximadamente “$390 millones, cubriendo hasta el 75% del valor de la propiedad”. También, señaló que existen líneas de crédito de hasta $50 millones para monotributistas y trabajadores que están abiertas al público general bajo las condiciones del mercado.

El titular del Banco Nación también respaldó los créditos

El presidente del BNA, Darío Wasserman, también defendió el otorgamiento de créditos hipotecarios a funcionarios del Gobierno Nacional: aseguró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” y que cumplieron con los requisitos de “evaluación crediticia y el scoring habitual”.

En la misma línea, sostuvo que los préstamos se ajustaron a las condiciones habituales y explicó que el BNA “gestiona cuentas sueldo del sector público”, lo que eleva el número de empleados estatales elegibles. Al igual que Zagaglia, se refirió al programa +Hogares, que permite financiar hasta el 90% del valor, con tasas “competitivas”.

La polémica sobre el otorgamiento de los créditos hipotecarios surgió cuando se hicieron públicos las adjudicaciones a empleados como Juan Pedro Inchauspe, del Banco Central (BCRA); a Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo; y Federico Furiase, secretario de Finanzas; entre otros.

Por el momento, sectores de la oposición impulsaron pedidos de informes en el Congreso Nacional sobre las condiciones de estos créditos, al mismo tiempo en que se reportaron denuncias penales.