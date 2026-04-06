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Murió Juan Luis Romero, juez de la Cámara de Apelaciones de Paz y exfuncionario de José Luis Gioja

El magistrado tenía 59 años y desarrolló una extensa trayectoria entre la función pública y la Justicia. Se desempeñó como secretario de Gobierno durante la gestión giojista y era juez desde 2015.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El juez de la Cámara de Apelaciones de Paz de San Juan, Juan Luis Romero, falleció este lunes a los 59 años, según se confirmó en las últimas horas. La noticia generó un profundo pesar tanto en el ámbito judicial como en el político, donde desarrolló una extensa trayectoria.

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Romero estaba casado y era padre de tres hijos. En el plano político, tuvo un rol destacado durante la gestión de José Luis Gioja, desempeñándose dentro del Ministerio de Gobierno como una figura de peso, cercana al entonces titular de la cartera, Adrián Cuevas, y con funciones que en la práctica lo ubicaban como un virtual viceministro.

Su llegada al Poder Judicial se concretó en 2015, cuando fue designado juez de la Cámara de Apelaciones de Paz. El nombramiento fue impulsado por la entonces legisladora Marcela Monti y contó con el respaldo de la Cámara de Diputados de San Juan.

Desde ese cargo, desarrolló su labor en uno de los fueros más sensibles del sistema judicial provincial, consolidando un perfil técnico con experiencia en la gestión pública. Su fallecimiento deja una vacante en el tribunal y abre el proceso para la designación de su reemplazo.

Tras conocerse la noticia, la Corte de Justicia de San Juan expresó sus condolencias a través de un comunicado institucional, en el que manifestó su “profundo dolor” por el fallecimiento del magistrado y acompañó a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.

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