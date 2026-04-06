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La imagen de Javier Milei sigue en caída y fue superado por otro integrante del Gobierno

Según un sondeo de la consultora Zentrix, un 59,7% consideró en marzo que la situación económica del país es “negativa”.

Por Agencia NA
Javier Milei, presidente de Argentina

Javier Milei, presidente de Argentina

Cerca del 60% de los argentinos consideró en marzo negativa la situación económica del país, un 12% más que quienes opinaban así en febrero, mientras que la imagen positiva del presidente Javier Milei cayó siete puntos del segundo al tercer mes del año.

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Los datos están incluidos en una encuesta de la consultora Zentrix, realizada sobre un total de 1.198 entrevistados entre el 10 y el 19 de marzo último, y con un margen de error de +/- 2,83 por ciento.

En materia de imagen positiva, la muestra indica que, dentro del ámbito oficialista Milei ya no es la figura mejor evaluada, al ser superado por la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Milei registra, según el sondeo, un 40,3% de positiva, cuando un mes antes tenía un 47 por ciento -siete puntos porcentuales de pérdida- y también empeoró en cuanto a imagen negativa, que fue del 51% en marzo, cinco puntos por encima del 46% de febrero.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, Bullrich registró según este sondeo una imagen positiva superior al mandatario, con un + 42,7% y también logró una imagen negativa más baja, con un 50,3%.

En otros rubros abarcados por la encuesta, con números preocupantes para el Gobierno, un 59,7 % consideró en marzo que la situación económica del país es “negativa”, un empeoramiento de casi 13 puntos respecto de febrero, cuando era del 47%.

Además, la aprobación sobre el Gobierno de Milei quedó en 38,5% con una desaprobación en alza que alcanzó al 53%. En febrero esos rubros habían dado según Zentrix 45% de positiva y solo 44% de negativa, con saldo positivo en el diferencial de ambos conceptos.

Asimismo, ante otra pregunta, un 83,9% aseguró que su salario "no" le está ganando a la inflación.

Respecto de la oposición, la encuesta de Zentrix midió a dos dirigentes del peronismo, Axel Kicillof y Juan Grabois, a quienes la consulta le otorgó números más bajos que a Milei y Bullrich.

El gobernador bonaerense, que avanza con su candidatura desde el Movimiento Derecho al Futuro, registró una imagen positiva de 33,8% y una negativa de 57,3%, con un diferencial negativo de más de 23 puntos.

En tanto que el actual diputado nacional y líder de la agrupación Patria Grande logró números parecidos, con un 33,2% de imagen positiva y un 57% de negativa.

FUENTE: Agencia NA

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