Interna descontrolada en el gobierno: Piden que Milei intervenga

La interna libertaria que el fin de semana se volcó de lleno al plano de las redes sociales preocupa a varios integrantes del Gabinete que reclaman la intervención del presidente Javier Milei.

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"Está todo descontrolado. Javier (Milei) no interviene y es el único que puede ordenarlo" , sostuvo un funcionario citado por NA, que reclama que el mandatario tome curso en la tensión abierta entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Lo que parecía un cierre de semana tranquilo, sin movimientos aparentes en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se vio perturbada el sábado por la tarde cuando el consultor acusó al entorno del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de manejar una cuenta anónima que acumulaba mensajes contra la administración libertaria.

Desde esa publicación hasta el cierre de esta nota, Caputo parecía no querer dar por finalizado el tema en las redes y se muestra activo sobre el tópico. "Está hinchado las pelotas. No creemos que haya sido ningún CM salvo que nos digan nombre y apellido y pida disculpas", precisaron desde el entorno del asesor a esta agencia.

A media mañana del domingo, Menem explicó al bloque por WhatsApp que no administraba la cuenta que le endilgaban y habló de un error involuntario de una de las personas de su equipo. "Es una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo”, planteó el diputado, según consignó NA.

Lo que hasta entonces configuraba una contienda subterránea quedó exhibida a la vista de todos los que frecuenten el ecosistema virtual tuitero. "Yo propuse tiros, pero se sienten más cómodos con el chusmerío, las operaciones en prensa y pintarse las uñas", se expidió con ironía Caputo en respuesta a una usuaria que pidió que resolvieran las diferencias "como hombres".

Los dichos generaron espanto en el entorno de la menor de los Milei. "Ah, tranqui", planteó con estupor una importante fuente al margen del conflicto.

"Es llamativo el nivel de mesianismo que manejan. Están todos locos. Manejan un nivel de odio sorprendente", planteó otro funcionario a esta agencia, y sumó: "Se deben sentir de salida y quieren tirar de la cuerda, sino es insólito que hayan planteado una interna a cielo abierto".

La ruptura del vínculo entre los vértices del Triángulo de Hierro data de meses. Uno de los episodios que tensaron la relación se registró en agosto, en la previa a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, cuando los armadores dejaron afuera de las listas a los referentes de Las Fuerzas del Cielo.

"Está todo roto desde cuando plantearon un Gobierno de coalición antes de la elección", le factura una voz del ecosistema violeta al sector que responde a Caputo. Desde el Salón Martín Fierro aseguran que la eliminación de la cuenta @PeriodistaRufus fue sospechosa y la califican como "mal intencionada, pero muy conveniente y dócil".

"En definitiva solo desnuda lo que realmente piensa de algunos integrantes de su Gobierno y tiene derecho a pensarlo, pero decirlo a través de una cuenta fake es repudiable porque hay una intención de tirar la piedra y esconder la mano", se expidieron.

No es la primera vez que los integrantes del Gabinete reclaman la intervención del mandatario que estila no inmiscuirse en la interna que sabe que existe, pero en la que se niega a tomar partido. Una de las más activas en la idea era la senadora Patricia Bullrich, quien harta de no ser escuchada eligió transitar su propio camino por fuera de las diferencias planteadas.

El estallido mediático preocupa a más de uno debido al complejo momento que atraviesa la administración libertaria marcada por los movimientos en la causa de Adorni, la caída en la imagen del mandatario y los reclamos económicos de la sociedad.

Pese a la detección de algunos datos positivos, luego de que la inflación descendiera por primera vez en diez meses, el mandatario se ve impedido de capitalizar con éxito los aciertos de la gestión.