Karina Milei impuso a su hombre en la comisión que controlará los gastos de la SIDE

En un movimiento estratégico que reafirma la influencia de la secretaria general de la Presidencia, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja (mencionado en la consulta como Nicolás Pareja), fue ungido como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia.

Pareja es considerado un hombre de extrema confianza e "incondicional" de Karina Milei , quien ejerció su poder de mando para asegurar que su "delfín bonaerense" ocupara el máximo cargo en esta comisión clave. Esta designación no fue sencilla, ya que el oficialismo debió sortear una "sórdida disputa" con el PRO, que inicialmente pretendía la presidencia para Cristian Ritondo tras una supuesta promesa del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Finalmente, para contener al aliado político, se le otorgó la vicepresidencia primera al senador misionero Martín Goerling.

Ya quedó conformada la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y asumo con mucha responsabilidad haber sido elegido para presidirla. Gracias a @JMilei y @KarinaMileiOk por haberme honrado con este nuevo desafío. Tengan la…

Tensión interna y control de la SIDE

El nombramiento de Pareja se inscribe en el marco de una "guerra fría" de posiciones dentro del Gobierno, específicamente entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. Mientras que Caputo mantiene el control operativo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a través de su titular, Cristian Auguadra, el desembarco de Pareja en la Bicameral le otorga al sector de la hermana del Presidente una herramienta de fiscalización directa sobre el organismo.

Las llaves de los fondos reservados

La importancia del cargo de Pareja radica en las facultades críticas de la comisión, entre las que se destacan:

Fiscalización de fondos: El control de los gastos reservados girados a la SIDE o cualquier otro organismo de inteligencia.

El control de los girados a la SIDE o cualquier otro organismo de inteligencia. Plan de Inteligencia: El análisis y evaluación de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional.

Conformación de la Comisión

Bajo la conducción de Pareja, el cuerpo legislativo quedó integrado por un equilibrio de fuerzas donde el oficialismo cuenta con otros cuatro representantes (Bornoroni, Treffinger, Coto y Atauche). La oposición está representada por figuras de peso como los diputados de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez, además de integrantes del PRO, la UCR y otros bloques federales.

Con esta designación, La Libertad Avanza logra un doble objetivo: cumplir con las exigencias de la Secretaría General de la Presidencia y asegurar un control institucional sobre las actividades de espionaje y los fondos de seguridad del Estado.