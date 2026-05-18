Milei, Bullrich y Macri: cuáles son sus porcentajes de voto seguro y probable, según una encuesta

El presidente Javier Milei tiene una intención de “voto seguro” ligeramente más alto que Patricia Bullrich y Mauricio Macri, pero registra el rechazo (“nunca lo votaría”) más grande de los tres, según una encuesta conocida este lunes de la consultora Zuban Córdoba.

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Milei estaría alcanzando un 18,7% en el segmento de “seguro lo votaría”, con lo que supera a la senadora Bullrich que obtiene un 14,3% y al ex Presidente con un 9,9%, según el sondeo realizado entre el 25 de abril y el 1 de mayo, con 2.000 encuestados a nivel país.

Sin embargo, al sumarse los votos de “seguro lo votaría” con los de “probablemente lo votaría”, la delantera de para Bullrich con un 32% (13,3% seguro más 18,1% probable).

Bullrich estaría dejando en el segundo lugar a Milei con un 31,4% (18,7 seguro más 12,7% de probable), cifras por encima del potencial electoral de 30% de Macri (9,9% seguro más un 20,1% probable).

La encuesta, sin embargo, señala que los tres dirigentes quedan con cifras negativas cercanas al 60% bajo el rubro “nunca lo votaría” y en este segmento es Milei quien tiene mayor rechazo, con un 57,2%, seguido de Macri con 56,8% y Bullrich con 56,4%.

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El trabajo de campo mide lo que los encuestadores denominan “potencial electoral”, apuntando a lo mínimo que obtendrían en una elección y cuál sería su techo máximo teniendo en cuenta el rechazo que obtienen.

El sondeo de Zuban Córdoba destaca que Milei, Bullrich y Macri registran cifras muy parecidas dentro del espectro de la centroderecha, con números de apoyo ligeramente superiores a un 30 por ciento y un rechazo de casi un 60%.

FUENTE: Agencia NA