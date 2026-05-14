Javier Milei celebró el dato de inflación, pese a...

El presidente Javier Milei celebró este jueves el dato de la baja de la inflación en abril que publicó el INDEC y afirmó: "Retornando a la normalidad".

Paren las Rotativas Las explosivas frases y anécdotas de Enrique Conti: el voto "bolsillo", Milei "campeón del subsidio" y el futuro político de San Juan

Queja Milei reposteó un mensaje que asegura que los rectores universitarios "ganan 4 veces más" que él

Y agregó: "A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2055001883790422379&partner=&hide_thread=false RETORNANDO A LA NORMALIDAD.

A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente.

VLLC! https://t.co/xJCkdMZJdu — Javier Milei (@JMilei) May 14, 2026

El mandatario se pronunció así en su cuenta de X minutos después de que se confirmara que la inflación de abril fue del 2,6 por ciento quebrando la racha alcista del índice.

También se hizo eco el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que "la inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en cinco meses".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2055000313661476911&partner=&hide_thread=false IMPORTANTE 3

La inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en 5 meses.



El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales

La variación en el nivel general… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

"El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales. La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre", continuó en X.

Y agregó: "Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017. La variación interanual del nivel general fue de 32,4%, con subas de 32,4%, 43% y 12,1% en las categorías Núcleo, Regulados y Estacionales, respectivamente".