Las explosivas frases y anécdotas de Enrique Conti: el voto "bolsillo", Milei "campeón del subsidio" y el futuro político de San Juan

Las explosivas frases y anécdotas de Enrique Conti sacudieron el último programa de Paren las Rotativas . El vocal del Tribunal de Cuentas y ex dirigente bloquista recorrió la historia política de San Juan , habló del presente económico del país, analizó el gobierno de Javier Milei y dejó fuertes definiciones sobre el futuro político provincial, con menciones a Marcelo Orrego , José Luis Gioja y Sergio Uñac .

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Uno de los conceptos que más repitió durante la entrevista fue el del “voto bolsillo”. Para Conti, la economía terminará siendo decisiva en las elecciones legislativas del próximo año. “La gente el día que va a votar, va a votar con el bolsillo. Esto ya lo hemos vivido”, afirmó.

En ese análisis económico, consideró que el gobierno nacional está acelerando medidas para llegar fortalecido al proceso electoral de 2027. “Los deberes los están haciendo este año porque el año que viene es electoral”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció algunos signos de recuperación, especialmente ligados a la construcción y la industria, también cuestionó las contradicciones del discurso libertario de Milei. De hecho, lanzó una de las frases más resonantes de la entrevista: “Este es el campeón del mundo del subsidio”. Y profundizó: “La AUH ha crecido muchísimo porque no quiere que se le prenda fuego el conurbano”.

Para Conti, el Presidente debe ser analizado más por sus decisiones concretas que por sus discursos. “A Milei hay que verle lo que hace y no lo que dice”, señaló. Además, criticó el estilo confrontativo del mandatario nacional y lamentó la falta de diálogo político. “A muchos nos choca el insulto a flor de labios, el no diálogo y los oídos sordos”, expresó.

La charla también tuvo un fuerte componente histórico. Conti repasó el rol del Bloquismo en San Juan y recordó el pragmatismo político de figuras como Federico Cantoni y Leopoldo Bravo, a quienes definió como dirigentes capaces de negociar con gobiernos de cualquier signo político para conseguir beneficios para la provincia.

En ese marco, relató una de las historias más curiosas de la política sanjuanina: la supuesta estadía del Mariscal Tito en la provincia antes de convertirse en líder de Yugoslavia. Según contó, un grupo de yugoslavos perseguidos políticamente llegó a San Juan gracias a Cantoni y trabajó como especialista en obras de infraestructura. “Hicieron el camino de Calingasta y trabajaron en zonas muy difíciles de Zonda”, explicó.

Conti aseguró además que esa relación terminó siendo clave para que Juan Domingo Perón pudiera abrir vínculos con la Unión Soviética. “Perón necesitaba acercarse a Stalin y Cantoni conocía a Tito. Por eso terminó enviándolo como embajador”, relató.

Embed - Entrevista a Enrique Conti, vocal del Tribunal de Cuentas

Otro de los momentos destacados fue cuando recordó cómo San Juan consiguió el histórico coeficiente de coparticipación del 3,54%. Según explicó, ocurrió durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando los votos de los senadores provinciales eran decisivos para aprobar una reforma laboral impulsada por la Casa Rosada. “A cambio de esos votos, San Juan logró el 3,54%. Esos puntos salieron de Buenos Aires”, detalló.

Ya enfocado en la actualidad provincial, Conti se mostró optimista respecto al futuro económico de San Juan gracias al desarrollo minero. “La diferencia que tiene San Juan es que tenemos la zanahoria delante de los ojos, que es la minería”, sostuvo. Y agregó que la llegada de empresas y la preparación de mano de obra especializada son señales concretas de lo que viene para la provincia.

En el plano político, respaldó abiertamente a Marcelo Orrego y consideró que hoy es “la figura excluyente” de San Juan. “Está gobernando bien, tiene buena imagen y se merece una continuidad de cuatro años más”, afirmó.

Incluso reveló que mantiene conversaciones frecuentes con el gobernador. “Sí, pide consejo. Dialogamos y cambiamos opiniones sobre temas nacionales y provinciales”, contó.

Sobre la oposición peronista también dejó frases contundentes. De Gioja dijo que “se va a morir con la política”, mientras que consideró que Uñac “pareciera tener otras intenciones”, vinculadas a una proyección nacional.

Por último, hizo una autocrítica sobre el presente del Bloquismo y reconoció que el partido perdió fuerza en los últimos años. “Los partidos han sufrido una metamorfosis enorme. El Bloquismo tiene que volver a escuchar a la gente para reubicarse”, concluyó.