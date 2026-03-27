Escobar, a fondo: de "Milei es necesario para el PJ" a "Uñac está verde para ser presidente" y un consejo político al oficialismo

El ex gobernador de San Juan, Jorge Alberto Escobar, habló con Tiempo de San Juan y ofreció un análisis profundo del panorama político local y nacional. En una charla en la que no se guardó nada, definió a Cristina, a Axel y a Dante Gebel; opinó sobre la gestión Milei y criticó fuertemente la carencia de un ministro de producción nacional que defina parámetros de crecimiento. Al orreguismo le aconseja una alianza con La Libertad Avanza y que encuentre una mesa política, al justicialismo local le pide que defina su posicionamiento nacional. La charla.

-Un año antes de las elecciones, ¿Cómo ve el gobierno de Javier Milei en este año más político de lo que en realidad podría pensarse que iba a hacer?

-Empezando por el final de la de la pregunta, porque este es el problema, es un año más político de lo que debería ser. Ahí es donde yo creo que se están equivocando todos, porque este es el año de más gestión que debería haber y el año que viene es el año de más política.

Siempre los años intermedios entre las nacionales legislativas y las presidenciales y provinciales es el año donde hay que acelerar todo lo que es gestión, porque es difícil sacar cosas en el último año. La oposición es más oposición que nunca y el oficialismo quiere apurar lo que no pudo hacer a lo mejor en un año o dos años para atrás. Entonces, por ahí empezamos mal, mal al revés.

Este es un año en el que hay disputa política y todo se ve complicado. La Argentina hoy es un país sin déficit fiscal, un país en equilibrio, un país que se insertó en el mundo de vuelta, con gran dependencia o con una sociedad inquebrantable con los Estados Unidos pero no lo hizo con Venezuela o con Cuba, lo hizo con la primera potencia del mundo. Además acaba de firmar el convenio entre el Mercosur y la Unión Europea. Por consiguiente, es como que en 2 años Argentina se reposiciona de vuelta, se habla de la Argentina y se espera y hay mucha intención de inversión.

Segundo, este gobierno prometió cuatro reformas importantes al margen de todas las demás reformas menores del Estado, que no eran tan menores. La reforma laboral era imprescindible; la reforma previsional, que es un tema que le da escozor a muchos; la reforma tributaria y la reforma monetaria. Creo que la tributaria es la que va se va a encarar ahora. Este año va a quedar la previsional, pero convengamos algo un partido como la oposición, como el justicialismo, vamos a hablarlo con nombre y apellido, que encarnizadamente a través de uno de sus brazos, que es la CGT y demás, se oponen rotundamente por los derechos del trabajador, porque no sé qué, porque no sé cuánto, para sacarla. Yo pienso y digo, "Lógico, el justicialismo nunca va a aprobar una reforma laboral. El justicialismo tampoco probablemente haga una reforma previsional, no le iba a hacer nunca. Yo oposición dejo que lo hagan, que otro haga el trabajo sucio. Mi amigo, saque las leyes que tenga que sacar. Probablemente esto le significa un costo político alto a Milei. Bueno, es la oportunidad entonces de la oposición para decir: "Yo tomo la posta". Yo tomo la posta porque en realidad yo creo en lo mismo, pero no lo puedo hacer. Y sí, de esta manera usted puede ser gobierno con parte del trabajo hecho por otro. Porque convengamos que él mismo decía, "Soy un outsider." "Voy a ir por el segundo mandato que tiene todo su derecho." "Y después de esto no me ven más el pelo", dijo. Un político no dice jamás eso.

-¿Milei podría ser interpretado bajo ese análisis como necesario para el justicialismo?

-Yo creo que sí, Milei es necesario para el justicialismo y es necesario para la sociedad y el justicialismo forma parte de la sociedad. Es necesario. Nadie lo hacía. Él lo está haciendo.

En la época de Menem sí se hizo, se desregularon cosas, se privatizaron cosas que realmente funcionaban muy mal y también se hicieron macanas. También se privatizaron cosas que a lo mejor no deberían haberse hecho. Un país sin ferrocarril sin ferrocarril es complicado y le está hablando un hombre con ideas liberales, le quiero aclarar. Y lo sabía el justicialismo cuando yo fui candidato también. Yo soy una persona que no me gustan los gobiernos dirigistas y no me gustan tampoco los gobiernos anarquistas como el de Milei, a mí me gustan los gobiernos de orientación. Yo te oriento, por aquí va la va el camino.

Nosotros vamos a ir fundamentalmente a ser un país que desarrolle la ciencia y la tecnología como primordial situación, es decir, que este no vamos a ser un país de materia prima nada más, de soja, maíz que vendemos a granel. No vamos a ser un país solamente industrializado donde a esas cosas le ponemos una latita y la vendemos, vamos a aspirar a ser un país que venda tecnología, por ejemplo.

Esta es la historia que me parece que los gobiernos deberían hacer, hay que hacerlo con una base, si usted no tiene equilibrio, si no tiene tasa barata para poder financiar eso, no puede tratar en la moneda que quiera, no tiene el peso de una caja de jubilación absolutamente deficitaria y si usted tiene muchos, mucha más gente que le meta al empleo formal y le aporte para que esa caja no se muera y que además de eso pueda gozar esa persona de una obra social para que no se avalanche la gente en los hospitales públicos; todo ese círculo, déjelo que alguien haga esa reforma. Me parece que es muy poco inteligente la oposición.

-Se logró cierta estabilización de la inflación y se aplicaron las reformas que estaba pidiendo gran parte del empresariado, el comercio la está pasando mal, la industria la está pasando mal ¿Cuánto tiempo más puede bancar la industria y el comercio este momento económico?

-Probablemente no mucho, van a haber varios que van a desaparecer, otros que van a subsistir y aquí hay tres o cuatro actividades que son las que pueden florecer, como es el tema del petróleo, como es el tema de la minería, que la minería convengamos son pocos los proyectos que están en funcionamiento y los que vienen nuevos, usted sabe que no es de un de un año para el otro.

Pero vayamos un poquito más allá. Nosotros no tenemos Ministro de Producción en la Nación. ¿Quién es el ministro de producción? Caputo. Y tiene un secretario para abajo, pero Caputo es un muy buen financista. Es un hombre que finanzas conoce mucho, pero es un hombre que no tiene el tiempo para sentarse a pensar en cómo hacer crecer la producción.

¿Quién piensa todo el día o quién es la cabeza que piensa todo el día en cómo crecemos? Yo creo que este es el gran déficit de este gobierno, de este gobierno nacional. Caputo no tiene ni el tiempo y me parece que, ni la capacidad como para sentarse a hablar de agricultura y pesca, de la industria y comercio, de energía, de transporte, de todo lo que tenga que ver con hacer funcionar la rueda del crecimiento argentino.

-San Juan va a tener algún proyecto minero el año que viene en marcha o hay que esperar más

-En principio de construcción, yo creo si, probablemente sobre fin del año que viene empiezan a construir Vicuña, tienen que terminar con el tema de todos los papeles y además con el tema de la de la ruta.

Pero sí, probablemente a nosotros nos pueda nos pueda salvar, tengamos que aguantar hasta casi fines del año que viene para decir: -"Bueno, arranca un gran movimiento de capitales en San Juan, que esto significar una cantidad de gente trabajando en ese ese proyecto y por supuesto va a derramar el dinero para todos lados”.

-Le parece apropiada la sanción de una ley de proveedores mineros teniendo en cuenta que a nivel nacional se propone lo contrario.

-La tenemos que tener sin dudas, creo que hay que darle prioridades a los locales. Las prioridades no quiere decir yo compro a cualquier precio. La ley del proveedor minero tiene que hablar de prioridad. Primero nosotros porque usted se está llevando lo que es nuestro.

-Usted como un hombre del justicialismo ¿cómo lo ve en San Juan y a nivel nacional?

-El justicialismo es un movimiento totalmente vertical. Comienza desde arriba. Siempre el justicialismo necesita un líder y su líder está presa y condenada.

-A usted nunca le gustó Cristina.

-No y presa jamás. Fui compañero de ella en el Congreso Nacional. Así que puedo dar 10 ejemplos de las de las posturas de ella dentro del bloque nuestro. O sea que no voy a inventar nada con las cosas que voy a decir y pueden ser aseveradas por otros. Pero la verdad hoy al margen de que me guste o no me guste, yo no puedo ser un una persona que sigue a alguien que está condenada y presa y que además le caen otros procesos que no sé en qué terminará. Yo no aventuro a decir qué le va a pasar, pero yo ya sé que tiene 6 años por esta causa.

Pero no, seguimos o se sigue alimentando algo que indudablemente va a llevar al fracaso. No hay renovación de dirigentes. Esto ya ocurrió en su momento con Cafiero y Menem hasta que llegó la reinvención.

Yo siempre comienzo por lo de arriba, porque empezando por lo de arriba a veces se alinea a los de abajo. Hoy se están haciendo inventos. Ha salido de golpe Pichetto a armar algo y de repente se juntó con Moreno cuando Pichetto era el vice de Macri.

Un pastor, un pastor que sale en televisión, ahora un grupo lo está promocionando para ser candidato a presidente. No sé, habrá que ponerse a estudiar retórica y demás para hablar bien y hablar con la mano en el corazón, pero lo que yo necesito es que agarre el papel y lápiz y me diga cómo salimos de esto.

De ahí para abajo es difícil también ordenar las cosas, pero resulta que Uñac y Gioja son dos dirigentes que figuran dentro del Partido Justicialista como parte de la lista que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. No es “me obligaron” porque ya ninguno de los dos era gobernador y los dos están por convencimiento y por conveniencia. Si vos estás ahí y obedecés fielmente a lo de arriba que está absolutamente cuestionado, cómo haces acá: ¿es justicialismo o es kirchnerismo?, ¿qué es lo que va a armar el justicialismo?

El justicialismo debe reinventarse y reinventarse significa volver a ser creíble para la sociedad. Porque se habla en el justicialismo que es increíble lo de Milei pero ¿por qué no hablamos primero cómo se es creíble de este lado? ¿Qué se hace para ser creíble?

-Sería un error insistir con Uñac o Gioja como candidatos

-Tienen todo su derecho. Tienen todo su derecho, como lo tengo yo o usted. Pero la verdad es que algunos casos hay gente que está más para apoyar.

Gioja ya lo dijo, que está para acompañar, tiene experiencia y esa experiencia la puede volcar en quien pueda ser el candidato a gobernador del partido. Uñac tiene la tiene la edad para volver a ser el gobernador pero hay que ponerse a disposición de la gente y ver qué piensan de su gestión. Sí lo puede hacer pero estoy viendo que está haciendo movimientos o algo para poder ser un candidato nacional, un posible candidato presidencial también.

-Entre Uñac y Axel, ¿cuál le gusta más?

-Ah, bueno, pero Kicillof no puede ser ni gobernador, es el tipo de los 16 000 millones de dólares que tenemos que pagar ahora o que estamos complicados con Aerolíneas. Ahora que me diga Uñac, no me haga elegir entre una cosa y otra. Uñac también ha sido gobernador, pero yo creo que Uñac hoy está verde para ser presidente. El tema es que tiene que hacer una carrera rápida para tratar de madurar un cargo de esta responsabilidad.

-¿Cómo cree que debiera moverse la provincia teniendo en cuenta que la relación nacional tiene fricciones y a la vez gestos?

-Yo creo que en la vida no hay que solamente ser, sino parecer y este gobierno hace muchas cosas pero no parece. Y estoy diciendo, "Eso es marketing entonces”. Bueno, quiere llamarle así, está bien, pero creo que la humildad no siempre es sinónimo de eficiente. No sean arrogantes, pero sí orgullosos y largue las cosas y hable fuerte y levante la voz y déjele levantar la voz a sus ministros y demás y póngalos al frente. Orrego tiene hoy muchas cosas para atender fuera de los temas diarios de de cada cartera.

Hoy el tema de las de las mineras le lleva gran parte de su tiempo y creo que está bien lo que está haciendo. Tiene que dedicarle todo el tiempo necesario para que los tiempos se nos acorten, porque acortándoselo los tiempos nosotros vamos a estar mejor más rápido. Aunque la nación no la esté pasando tan bien, a nosotros nos va a ayudar mucho.

-En las legislativas usted apuntó que hubiera sido bueno que el orreguismo y La Libertad Avanza se juntaran y armaran. Ahora le parece que debieron seguir el mismo camino para la gobernación

-Nada es imposible. El tema es saber la voluntad y aquí va más allá de la voluntad de Orrego y de Peluc, que es la cara visible de La Libertad Avanza. Creo que esto es un tema que también se dirime a nivel nacional. Y hay que sentarse y ahora.

-¿Usted hablaría?

-Yo si fuera alguno de ellos dos, sí. Para las legislativas intermedias dije que si querían ganar la elección, debían unir las fuerzas. Si ambos están apoyando las iniciativas de Milei esto es win-win, ganador-ganador ambos. Iban a sacar un diputado cada uno pero no es la misma lectura.

El gobierno perdió la elección. Y La Libertad Avanza salió última en la elección. Por lo tanto, el peronismo ganó la elección.

Y hasta es una cuestión anímica. Si usted ganaba las elecciones, los diputados y los intendentes que no eran de su signo político se caen. Bajan los hombros probablemente porque los arrastra una ola de votos distinta y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y lo más probable es que alguno pueda acordar hasta con el gobierno oficialista. El justicialismo hoy gana y gana en buenas leyes, gana la mayoría de los municipios. Quién los baja del caballo a ese intendente y a ese diputado y en buena hora que no lo bajen.

-La elección del año que viene podría ser para cualquiera si fuera este contexto.

-Y sí, hay mezclas. Yo diría que tienen dentro del PJ más fortaleza el conjunto de intendentes que el candidato que vayan a llevar a la gobernación. Tienen la base, una base medianamente armada. Y esa base es la que lo puede empujar al candidato, sea el que sea. El gobierno tiene la estructura pero perdió la elección. A la otra parte –LLA- le falta estructura pero tiene al presidente. Si van a seguir apoyando los dos al presidente, yo creo que también hay que sentarse a conversar en algún momento. Y el árbitro de la charla tiene que ser la Nación. Creo que a lo mejor encuentran el equilibrio.