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Repercusiones por la baja de retenciones anunciada por Javier Milei: apoyo libertario y algunas críticas

La ex vicegobernadora de una provincia de buen diálogo con el presidente reclamó "reglas, no promesas electorales".

Por Agencia NA
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El anuncio del presidente Javier Milei sobre una nueva baja de retenciones para el agro y sectores industriales generó fuertes repercusiones políticas y económicas en redes sociales, con mensajes de respaldo desde el oficialismo pero también cuestionamientos de dirigentes vinculados al campo.

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La medida incluye una reducción de las retenciones para trigo y cebada del 7,5% al 5,5%, además de una baja gradual para la soja prevista entre 2027 y 2028. También se anticipó un esquema de reducción para sectores industriales como la automotriz, maquinaria agrícola y petroquímica.

Una de las primeras en respaldar el anuncio fue la diputada libertaria Romina Diez, quien escribió en redes sociales: “Cumpliendo la palabra. El presidente Javier Milei anunció una nueva baja de retenciones”. Y agregó: “El rumbo es claro: aliviar al que trabaja, invierte y genera empleo”.

También se expresó el ministro de Defensa, Luis Petri, quien celebró el anuncio como parte del programa económico del Gobierno: “Seguimos bajando impuestos”, publicó el funcionario.

Petri aseguró que “el equilibrio fiscal es el primer paso” y sostuvo que ahora comienza una etapa de “alivio impositivo” para sectores productivos.

En la misma línea se manifestó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien afirmó: “Continúa la baja de retenciones, siguen bajando los impuestos. Un Estado que se ordena y permite crecer al sector privado”.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. La ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, cuestionó duramente el anuncio y reclamó medidas más profundas y permanentes para el campo.

“Presidente deje de jugar con el campo. Necesitamos reglas, no promesas electorales”, escribió.

Scaglia recordó que Milei había prometido eliminar las retenciones durante la campaña presidencial y criticó que la reducción anunciada para trigo y cebada sea de apenas dos puntos, mientras que la soja quedó atada a una promesa futura para 2027.

La dirigente también reveló que presentó un proyecto de ley para avanzar en una reducción gradual de retenciones y quitarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de modificarlas discrecionalmente: “Desde el campo seguiremos insistiendo con retenciones cero”, remarcó.

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