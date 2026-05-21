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Cruce

Kicillof criticó el ajuste en "zona fría": "Es un gran error"

Axel Kicillof apuntó al Senado, pidiéndole que no le de media sanción al proyecto.

Por Agencia NA
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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que es "un gran error" el avance del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que recorta los subsidios al gas por zona fría porque "va a traer consecuencias de todo tipo" en la sociedad, al tiempo que le reclamó al Senado que no convalide la media sanción.

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"Muy tremendo, muy terrible lo que nos estamos enterando que es que el Gobierno consiguió que la motosierra viniera con apoyo del Congreso nacional, lo que pone en riesgo las tarifas y por tanto las condiciones de vida de millones de argentinos en todo el país", advirtió.

"Nos parece un gran error porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes", siguió el mandatario durante una actividad en Florencio Varela.

Según expresó, "hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales", por lo que aventuró que podrían iniciarse acciones legales ante la Justicia.

"Pero sobre todo tiene media sanción y le pido al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno", reclamó.

Al analizar las políticas tomadas en distintas partes del planeta por el aumento del precio del combustible y de la energía en general como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, Kicillof advirtió que el rumbo elegido por el presidente Javier Milei va a contramano del mundo.

"En todo el planeta tenemos gobiernos que ante el aumento del combustible y de la energía en todas sus formas por la cuestión del conflicto bélico en Irán tomaron medidas. Todos menos Milei, que lo que hizo fue transferirle el costo a los hogares, a los tanques de nafta, al gas, a la electricidasd y ahora se agrega lo de quitar las zonas frías", lamentó.

"Yo pensé que el termómetro había llegado al límite de la crueldad y del abandono, pero evidentemente no", señaló.

Kicillof se hizo eco de las palabras del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien admitió que ya no hay margen para seguir generando superávit mediante la contracción del gasto público.

"Lo escuchaba al ministro Caputo decir que ya no se puede ajustar más. Hace un montón que no se puede ajustar más porque la gente no puede pagar las cuentas, el alquiller, no llega a fin de mes", alertó.

"Hay problemas no sólo de remedios, de acceso a cuestiones básicas sino que estamos empezando a ver que producto de la desocupación y de la caída de los salarios la vida entera se complica para una proporción inmensa de argentinos y por supuesto bonaerenses", finalizó.

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