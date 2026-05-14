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Declaraciones

Kicillof le dio la "bienvenida" a una interna con Uñac en el 2027

El gobernador de Buenos Aires habló en la previa de la clase inaugural del curso de formación política del Instituto de Capacitación Política (ICP) del PJ bonaerense y se refirió a la candidatura del senador sanjuanino para el próximo año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El acto en el que participó Kicillof. Gentileza Página 12.&nbsp;

El acto en el que participó Kicillof. Gentileza Página 12. 

Después del lanzamiento a candidato a presidente del senador sanjuanino Sergio Uñac, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le dio la "bienvenida" a una posible interna de cara al 2027. El mandatario bonaerense, a quien muchos del Partido Justicialista (PJ) postulan también como presidenciable, aseguró que dentro del peronismo "hay mucho entusiasmo" para los comicios del próximo año.

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Según lo consignado por El Destape, antes de entrar al teatro donde se inauguraba la clase del curso de formación política del Instituto de Capacitación Política (ICP), Kicillof fue consultado sobre la decisión del exgobernador de San Juan de lanzarse como precandidato presidencial y de posicionarse como su “adversario natural” dentro del peronismo. Sin alimentar la interna, el mandatario bonaerense respondió con cautela: “Bienvenidos todos los compañeros y compañeras porque hay mucho entusiasmo dentro del peronismo”.

Acto seguido, Kicillof intentó correrse del clima electoral y puso el foco en la gestión. “Este es un año de construcción política. Para nosotros no es un año ni de campaña ni de candidatura”, afirmó, al tiempo que cuestionó al presidente Javier Milei por el impacto de las políticas nacionales sobre las provincias. Según sostuvo, el Gobierno nacional recorta recursos destinados a educación y a las administraciones provinciales, y consideró que Milei “debería prestarle más atención a la realidad que a las redes o a la ultraderecha internacional”.

Cabe recordar que Uñac confirmó su lanzamiento en el programa de Tomás Rebord en Blender. El exgobernador de San Juan aseguró que la decisión es meramente personal, y que le falta volumen político y partidario. Entretanto, la repercusión en San Juan fue variada: el diputado nacional Cristian Andino aseguró que "está a fondo" con la decisión del senador; mientras que el exgobernador José Luis GIoja mantuvo una reunión con Kicillof y posteó una foto con él, expresándole su máximo apoyo.

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