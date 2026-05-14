jueves 14 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

Al diputado nacional Quintar la grúa le llevó el Tesla Cibertruck porque no tenía patente

Manuel Quintar es un empresario de la salud jujeño, y diputado nacional libertario.

Por Agencia NA
image

El llamativo y costoso auto Tesla Cybertruck que el diputado libertario Manuel Quintar dejó estacionado en el subsuelo del edificio del Poder Legisaltivo fue retirado hoy del lugar en una grúa con destino a la provincia de Jujuy, de dónde es originiario el legisaldor.

Lee además
elon musk rompe con china y fabricara los tesla sin elementos de ese pais
Industria

Elon Musk rompe con China y fabricará los Tesla sin elementos de ese país
quien es el diputado libertario que aparecio con una tesla cibertruck en el congreso
Legislador premiun

Quién es el diputado libertario que apareció con una Tesla Cibertruck en el Congreso
image

El diputado trasladó su auto eléctrico a una cochera privada de la Avenida Callao para luego llevárselo a Jujuy. Por tamaño, el vehículo ocupaba dos lugares y, en un tercero, estaba estacionado su Mercedes-Benz ML 320 CDI 4MATIC de 2009.

Uno de los motivos que llamó la atención fue que el auto no exhibía la chapa patente, por lo que debió dejar el lugar a bordo de una grúa.

En este punto, la ley nacional de tránsito es clara cuando expresa en su texto que conducir un vehículo sin la chapa patente correctamente colocada forma parte de una infracción grave, dando lugar no solo al secuestro de la unidad sino también a la quita de la licencia de conducir del conductor.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclaró enredes: “Es absolutamente falsa la versión sobre un supuesto enojo mío para con Manuel Quintar, como así también que alguien le haya pedido que retire el Tesla del Congreso. Puede manejar el auto que quiera con la plata que ganó trabajando. Eso es libertad”, escribió.

El legislador oficialista es oriundo de la provincia de Jujuy, distante 1.543 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, y comentó que la autonomía del auto es de 500 kilómetros, que claramente es superada por la distancia entre ambas capitales.

Al respecto, Quintar, en su explicación, sumó que en el trayecto entre la Ciudad de Buenos Aires y San Salvador de Jujuy no hay cargadores para autos eléctricos, por lo que físicamente es imposible llegar en ese vehículo a su lugar de origen.

El valor del auto

Procedente de Miami (Estados Unidos), el Tesla Cybertruck de Quintar llegó el viernes al país y, según trascendidos de personas cercanas al legislador, se pagó en US$126.000. A eso se le sumaron otros US$5.000 en conceptos de traslado en barco, tras haberse efectuado la compra del mismo a principios del presente año 2026, según el diputado.

En relación con el precio de mercado del auto, el mismo se vende entre los US$200.000 y US$300.000.

Seguí leyendo

Baistrocchi y las posibilidades de alianzas electorales que baraja para el 2027

Kicillof le dio la "bienvenida" a una interna con Uñac en el 2027

Ministros de las Cortes del país sesionan en San Juan y firman acuerdo con FOPEA

El contratista de Adorni reveló que votó a Milei y dio detalles de la obra en Indio Cuá: "Ya que estamos...

Milei identificó a los sectores que intentaron darle "un golpe de estado"

Causa Cuadernos: Bacigalupo ratificó que Centeno le entregó las anotaciones que originaron la causa

Javier Milei celebró el dato de inflación, pese a...

Adorni inauguró cerca de San Juan un parque fotovoltaico, el primer proyecto realizado bajo el RIGI

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Emilio Achem, hombre de confianza de Marcelo Orrego.
Voz autorizada

Del "equipo como la Selección" a la autocrítica: Achem analizó la gestión de Orrego

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.
Insólito

Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

La histórica cadena Farmacia Echegaray fue vendida a un grupo mendocino que prometió mantener el nombre, los trabajadores y expandir el negocio de obras sociales en San Juan.
Negocios en San Juan

El cambio de dueño de la farmacia Echegaray: las dos curiosidades y la promesa de más empleo

Imagen generada con  IA
Investigación

La justicia detectó dos "escapadas" más de Adorni a un all inclusive: mirá adónde fue

Un hombre murió aplastado por el portón de una gomería
Tragedia

Un hombre murió aplastado por el portón de una gomería

Te Puede Interesar

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales
Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

Por Redacción Tiempo de San Juan
Revuelo por la muerte de un ciclista en Rivadavia: investigan las causas
En la vía pública

Revuelo por la muerte de un ciclista en Rivadavia: investigan las causas

Baistrocchi y las posibilidades de alianzas electorales que baraja para el 2027
Clima electoral

Baistrocchi y las posibilidades de alianzas electorales que baraja para el 2027

Viernes otoñal en San Juan: sube la temperatura antes de la llegada del frente frío
Clima

Viernes otoñal en San Juan: sube la temperatura antes de la llegada del frente frío

El acto en el que participó Kicillof. Gentileza Página 12. 
Declaraciones

Kicillof le dio la "bienvenida" a una interna con Uñac en el 2027