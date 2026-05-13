Quién es el diputado libertario que apareció con una Tesla Cibertruck en el Congreso

El estacionamiento del Anexo de la Cámara de Diputados se convirtió en el epicentro de una fuerte controversia tras la llegada de Manuel Quintar, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Jujuy. El legislador arribó al Palacio Legislativo a bordo de una Tesla Cybertruck , una pick-up eléctrica de diseño futurista fabricada por la empresa de Elon Musk, cuya presencia contrastó fuertemente con el discurso de austeridad y combate a "la casta" que pregona el oficialismo.

El valor de la ostentación

La unidad, que fue traída desde Estados Unidos por el propio legislador, tiene una valuación que oscila entre los 250.000 y 300.000 dólares en el mercado argentino, debido a los elevados costos de importación, fletes y aranceles aduaneros que duplican o triplican su precio original en Norteamérica.

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Ante las críticas por la exhibición de un vehículo de tal magnitud en un contexto de fuerte ajuste económico, Quintar no ocultó su adquisición. A través de sus redes sociales, se jactó de la compra asegurando que fue realizada "a mi nombre, con la mía", y aprovechó para lanzar ataques contra sectores de la oposición.

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Incomodidad en las filas libertarias

La aparición del vehículo generó un inmediato malestar interno en La Libertad Avanza. Según trascendió, el propio presidente de la Cámara, Martín Menem, y su colega de bloque, Álvaro "Alfi" Martínez Gonzáles, le habrían solicitado a Quintar que retirara la camioneta de las cocheras oficiales para evitar una mayor exposición mediática negativa. Fuentes legislativas sugieren que el diputado jujeño tendría intenciones de utilizar este vehículo para hacer campaña política en el año 2027.

El vínculo de Quintar con la familia Menem

Manuel Quintar mantiene un estrecho vínculo político con la familia Menem. Según fuentes gremiales, el diputado nacional por Jujuy responde políticamente tanto a Martín Menem como a Eduardo Menem.

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Dentro de la estructura de La Libertad Avanza, esta relación se manifiesta en la coordinación legislativa, dado que Martín Menem es el presidente de la Cámara de Diputados y uno de los principales armadores del espacio político.