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Reacción

Petri, ante una nueva denuncia de Villarruel: "Siempre tan democrática"

La vicepresidenta quiere prohibir que el diputado hable de ella, luego que la Justicia le desestimara una denuncia que había presentado contra el mendocino por llamarla “golpista”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una nueva demanda contra el diputado oficialista Luis Petri. Luego que la Justicia desestimara una denuncia contra el mendocino, quien la había llamado “golpista”, la presidenta del Senado le endilgó ahora calumnias e injurias.

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“No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…!", publicó Petri en su cuenta de la red social X.

Días atrás, la Justicia desestimó la primera denuncia contra Petri y contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, acusados por Villarruel por supuestas calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión.

El Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, dictaminó que los hechos denunciados por la vicepresidenta no configuraban delito y descartó la existencia de ilícitos de acción pública.

Ahora, Villarruel insiste con su demanda contra el otrora radical y busca que se imponga la prohibición de hablar de ella públicamente, en lo que en la jerga judicial se conoce como “mordaza legal”.

A comienzos de marzo, Petri y Villarruel cruzaron picantes mensajes por la red social X y el exministro de Defensa calificó de “golpista”. Sin embargo, en la Justicia, el magistrado Ramos convalidó el dictamen del fiscal Ramiro González, quien había argumentado que las manifestaciones de Petri se inscribían en el marco del derecho a la opinión y la crítica política.

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