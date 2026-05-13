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Pronóstico

Cuándo se conoce el dato de inflación y qué estiman las consultoras

El INDEC dará a conocer el IPC correspondiente a abril; se confirmó la desaceleración respecto a marzo.

Por Agencia NA
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la inflación registrada en abril, la cual habría mostrado una desaceleración respecto a marzo, aunque sigue ubicándose en una zona elevada.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la inflación de marzo fue del 3,4%, por lo que el primer trimestre de 2026 acumuló un 9,4%.

La división con mayor aumento fue Educación, con 12,1%. Si bien la suba suele darse por el fenómeno de estacionalidad, el alza que marcó el rubro fue mucho mayor que la media.

Le siguió Transporte, con el 4,1%, debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles incrementó su valor en un 23%.

En cuanto al dato de abril, el organismo informará su variación el jueves 14 de mayo a las 16 horas.

Las proyecciones

Distintas consultoras confirmaron la desaceleración, por lo que el IPC del cuarto mes quebraría la tendencia alcista luego de diez meses consecutivos. El último mes con un retroceso fue mayo del 2025, cuando registró 1,5%.

El informe de EcoGo proyectó una inflación del 2,5% para el cuarto mes. En la práctica, esto significa una desaceleración mensual de 0,9 puntos porcentuales (p.p.).

Entre los componentes que más apretaron al índice destacaron los estacionales (2,7%), donde las frutas y el rubro indumentaria traccionaron al alza con una variación de 4,9% y 4% respectivamente.

LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubicó el aumento de los bienes básicos en 1,7%.

Mientras que el economista Lorenzo Sigaut Gravigna de Equilibria reveló que la proyección de la consultora es de 2,5% para abril.

Desde Libertad y Progreso (LyP) estimaron un IPC del 2,4% y explicaron los motivos de la desaceleración: “La finalización total del efecto passthrough, producto de la devaluación en la época preelectoral, y el pasaje del shock transitorio a los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente”.

En tanto, el trabajo de Orlando Ferreres arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual.

Además de la dinámica de los alimentos existen otros elementos que han contribuido a mantener los precios en la zona del 2,5%, entre ellos los combustibles, a partir del compromiso de las petroleras de no aumentar el valor de los combustibles.

Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril “una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país” y, de esta forma, “el promedio de cuatro semanas es de 1,3%”.

“Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, agregaron.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó una inflación mensual de 2,6%. A partir del cuarto mes en adelante, la desaceleración en el costo de vida iría de manera escalonada, siendo 2,3% para mayo, 2,1% para junio y 2% para julio.

Para el resto del año, las estimaciones siguen en alza y calcularon una inflación del 30,5% anual (+1,4% contra el último REM) y mantuvieron su pronóstico de que quebraría el 2% a partir de agosto (1,8%).

El anticipo

Este lunes se conoció la inflación en la Ciudad de Buenos Aires. La misma fue de 2,5% y se desaceleró con relación a marzo cuando había sido de 3%, según informó el Instituto de Estadística porteño.

Así, en los primeros cuatro meses del año alcanzó el 11,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,4%, lo que representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes previo.

La suba mensual respondió al comportamiento de divisiones clave como Transporte, Vivienda y Alimentos. Estos sectores, junto con Restaurantes y Salud, "en conjunto explicaron el 70,2% del alza del Nivel General".

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