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Debate

Javier Milei opinó sobre la eutanasia: ¿Qué dijo?

El presidente Javier Milei se metió en el debate sobre la eutanasia, que volvió a tomar fuerza tras el caso de la joven española Noelia Castillo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente Javier Milei dio su parecer acerca del tema de la eutanasia durante una entrevista a un medio español donde señaló no estar “de acuerdo” con la muerte asistida alegando que para él “la vida es un regalo” que se debe “honrar” y que vivir cada día “es un motivo de alegría”.

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“En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Para mí la vida es un regalo que debemos honrar. Es un motivo de alegría que cada día podamos vivir”, indicó el mandatario tras ser consultado por la eutanasia a raíz del caso de Noelia Castillo, la joven que murió en la ciudad española de Barcelona luego de obtener la autorización judicial para acceder a la muerte asistida.

“No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta a alguien”, aseveró en la entrevista, a la vez que añadió: “Mientras lo que haga una persona no dañe a otros, yo no me meto en la vida de los demás. La decisión final es suya”.

En la entrevista con el medio español El Debate, Milei fue consultado sobre la interrupción voluntaria del embarazo y expresó: “Mi posición respecto al aborto es opuesta, porque yo considero que la vida se inicia desde la concepción. La vida es un continuo donde hay dos momentos discretos, la concepción y la muerte. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato”.

El caso de Noelia Castillo

Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años, recibió la eutanasia en un centro de salud de Cataluña, después de una larga batalla judicial. La joven catalana llevaba dos años batallando judicialmente para que se le pudiera aplicar la muerte asistida, a la que se oponía su padre, pero a la que los tribunales le han reconocido que tenía derecho, recordó el diario catalán La Vanguardia.

Una paraplejia la tenía postrada en una silla de ruedas tras arrojarse al vacío desde un quinto piso el 4 de octubre de 2022, luego de haber sido víctima de una agresión sexual múltiple.

El impacto resultó en una lesión medular completa que la mantuvo postrada, sin movilidad de la cintura hacia abajo y con dolores neuropáticos crónicos que ella misma calificó como insoportables.

A solo 24 horas de la muerte anunciada, Noelia decía sentirse aliviada: “Por fin lo he conseguido, por fin podré descansar”, afirmaba en su única entrevista en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, donde también aseguraba que no tenía “ganas de nada; ni de comer, ni de salir. Duermo mal, me duelen la espalda y las piernas (…) y quiero dejar de sufrir, irme en paz”.

La batalla para poder aplicar la eutanasia se dilató por la frontal oposición del padre de Noelia, asesorado por la asociación Abogados Cristianos. El hombre sostenía que su hija no estaba capacitada mentalmente para decidir sobre su futuro.

Los intentos para frenar la muerte digna de Noelia fueron tumbados, primero, por un juzgado de Instrucción de Barcelona; después llegaron los fallos a favor de ella del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Supremo, el Constitucional y, el último revés, el definitivo, fue con el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Sin estos intentos, la joven barcelonesa hubiera muerto el 2 de agosto del 2024, el día para el que se había programado inicialmente la eutanasia.

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